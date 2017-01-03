محمود قنبری رئیس ستاد انتخابات استان سمنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان، محمدرضا خباز طی حکمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی خود را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان سمنان منصوب کرد.

استاندار سمنان در این حکم آورده است: نظر به تعهد و سوابق تجربی ارزشمند شما و با توجه به عزم و اراده و تاکیدات دولت تدبیر و امید در برگزاری هر چه باشکوه تر و قانون مدار انتخابات، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان در امر برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب می کنم.

وی در ادامه می افزاید: فراهم سازی تمهیدات لازم و ضروری در برگزاری انتخاباتی در شان و تراز مردم ولایتمدار استان سمنان، انتخاباتی که در آن حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس برابر قانون و در فضایی امن و توام با نشاط و آرامش کاملا رعایت شود، وظیفه و ماموریت مهم جنابعالی است که انتظار می رود با هماهنگی اینجانب و با استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات و با تلاش مضاعف نسبت به آن اهتمام داشته باشید.

استاندار سمنان در ادامه حکم قنبری با تاکید بر اینکه بدیهی است تمام معاونان، مدیران ستادی، فرمانداران و بخشداران نهایت همکاری را با جنابعالی به عمل خواهند آورد، آورده است: ضمنا تمام دستگاه های اجرایی استان نیز بر اساس ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۶۷ مکرر یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی حمایت و همکاری لازم را مبذول خواهند داشت.