به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد جعفری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: استقبال رسانههای مجازی و مکتوب استان گلستان از جشنواره رسانهای ابوذر قابلستایش است و مراسم اختتامیه جشنواره رسانهای ابوذر در ۱۹ دیماه و از ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
وی افزود: سخنران ویژه این مراسم روزنامهنگار انقلابی و سردبیر روزنامه کیهان حسین شمسیان بوده و در این مراسم پیام یکی ازمراجع جهان تشییع قرائت خواهد شد و از نفرات برتر تجلیل به عمل میآید.
رئیس بسیج رسانه استان گلستان بابیان اینکه استقبال رسانهها نسبت به سال گذشته از جشنواره رسانهای شهدای غواص و مدافع حرم افزایش چشمگیری داشت، تصریح کرد: به بخش قرآن عترت این جشنواره که با اهداف ارج نهادن به هنر معنوی دینی و اسلامی، پیوند بین مبانی دینی و رسانه با مضامین ارزشمند قرآن و عترت شناسایی و معرفی ظرفیتهای رسانهای فعال درزمینهٔ قرآن و عترت، توسعه و ترویج نشر فرهنگی قران توجه ویژهای شده است.
جعفری از حضور خانواده شهدا در اختتامیه جشنواره رسانهای ابوذر خبر داد و افزود: جشنواره رسانهای ابوذر در استان گلستان با اهداف ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار، جهاد و شهادت و بهرهمندی از ابزار رسانه و فرهنگ و هنر در انتقال آموزهها و واقعیات دفاع مقدس، ترویج ادبیات مقاومت و نقش شهدا در فرهنگ دفاع مقدس، هوشیاری و بصیرت افزایی در جامعه، تقویت روحیه خودباوری بین خبرنگاران انقلابی، افزایش تولیدات متناسب با اهداف انقلاب در رسانهها برگزار میشود.
رئیس بسیج رسانه استان گلستان بابیان اینکه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره به پایان رسیده است، افزود: این جشنواره در ۱۳ موضوع مختلف برگزار میشود.
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