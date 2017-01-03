به گزارش خبرنگار مهر، علی‎محمد جعفری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: استقبال رسانه‎های مجازی و مکتوب استان گلستان از جشنواره رسانه‎ای ابوذر قابل‌ستایش است و مراسم اختتامیه جشنواره رسانه‎ای ابوذر در ۱۹ دی‌ماه و از ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

وی افزود: سخنران ویژه این مراسم روزنامه‎نگار انقلابی و سردبیر روزنامه کیهان حسین شمسیان بوده و در این مراسم پیام یکی ازمراجع جهان تشییع قرائت خواهد شد و از نفرات برتر تجلیل به عمل می‎آید.

رئیس بسیج رسانه استان گلستان بابیان اینکه استقبال رسانه‎ها نسبت به سال گذشته از جشنواره رسانه‎ای شهدای غواص و مدافع حرم افزایش چشمگیری داشت، تصریح کرد: به بخش قرآن عترت این جشنواره که با اهداف ارج نهادن به هنر معنوی دینی و اسلامی، پیوند بین مبانی دینی و رسانه با مضامین ارزشمند قرآن و عترت شناسایی و معرفی ظرفیت‌های رسانه‌ای فعال درزمینهٔ قرآن و عترت، توسعه و ترویج نشر فرهنگی قران توجه ویژه‌ای شده است.

جعفری از حضور خانواده شهدا در اختتامیه جشنواره رسانه‎ای ابوذر خبر داد و افزود: جشنواره رسانه‎ای ابوذر در استان گلستان با اهداف ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار، جهاد و شهادت و بهره‌مندی از ابزار رسانه و فرهنگ و هنر در انتقال آموزه‌ها و واقعیات دفاع مقدس،‎ ترویج ادبیات مقاومت و نقش شهدا در فرهنگ دفاع مقدس، هوشیاری و بصیرت افزایی در جامعه، تقویت روحیه خودباوری بین خبرنگاران انقلابی، افزایش تولیدات متناسب با اهداف انقلاب در رسانه‌ها برگزار می‎شود.

رئیس بسیج رسانه استان گلستان بابیان اینکه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره به پایان رسیده است، افزود: این جشنواره در ۱۳ موضوع مختلف برگزار می‌شود.