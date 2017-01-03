تکلیف پول درمان کارگران باید روشن شود/ شفاف سازی ترس ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر مسعود پزشکیان با مثبت ارزیابی کردن اقدام اخیر رئیس جمهور برای ایجاد حسابی جهت واریز پول درمان حق بیمه کارگران، افزود: بدون شک شفاف کردن هر نوع معامله و پرداختی اقدامی منطقی است زیرا باید مشخص شود چه اندازه از مردم پول گرفته می شود و چه میزان از آن پول برای اهداف مورد نظر هزینه می شود.

وی ادامه داد: گاهی برخی گره‌ها در کارمان از آن جهت رخ می دهد که چگونگی انجام وظایفمان را به طور روشن و شفاف اعلام نمی‌کنیم.

پزشکیان درباره برخی اظهارات نسبت به اینکه گفته شده رییس جمهور حق دخالت در چنین موضوعاتی را ندارد، تصریح کرد: این اقدام دخالت نیست بلکه در واقع نوعی شفاف سازی است؛ حاکمیت موظف است از حقوق مردم دفاع کند به عنوان مثال نمی توان بر اساس تعهدی که مسئولان به مردم می دهند پول های اخذ شده در جای دیگری هزینه شود؛ اگر قرار به چنین تخلفی باشد چه کسی باید نظارت لازم را انجام دهد؟

نایب رئیس مجلس، گفت: مگر قرار است تخلفی صورت گیرد که برخی ها از شفافیت هراس دارند؟ در واقع سایتی هم باید راه اندازی شده تا تکلیف این پول ها روشن شود؛ اگر به نهادی گفته شود که باید دخل و خرجش را روشن کند آیا دخالت در امور است؟ اگر گرهی در کار نیست پس این دخل و خرج باید شفاف شود.