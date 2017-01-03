به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش بوشهر، ناصر کرمی در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی بیان داشت: بی سوادی زیبنده استان و کشور ما نیست و باید کمک کنیم تا افراد بی سواد برای یادگیری ترغیب شوند.

وی افزود: با سوادی یک شاخص واضح در پیشرفت و توسعه یافتگی یک جامعه است، هر چه آن جامعه پیشرفته تر باشد افراد بی سواد کمتری خواهد داشت.

وی با بیان این که کار سواد آموزی باید توام با تحقیقات میدانی و پژوهشی باشد، بیان داشت: برای پیشرفت این کار راهکارهای جدیدی ارائه داده‌ایم تا در جریان پایش برنامه‌های کاری قرار بگیرد تا بتوانیم افراد بیشتری نیز جذب کنیم.

وی اضافه کرد: ما خواهان این هستیم که افراد بی‌سواد بیشتری در استان تحت پوشش قرار گیرند و دوره های تکمیلی بیشتری نیز برگزار کنیم.

کرمی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) مبنی بر اهمیت بالای باسواد کردن افراد جامعه، گفت: مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان بالای نظام بر ادامه کار سوادآموزی و باسواد کردن افراد بی سواد در کشور تاکید دارند؛ باید علی‌رغم تمام کمبودها به تلاش های خود برای جذب و فعالیت بیشتر در سواد آموزی بیافزائیم.

وی در پایان سخنانش اظهار امیدواری کرد که با همکاری بیشتر دستگاه‌های دیگر اجرایی در استان و نیز با اجرای طرح های مختلف سوادآموزی شاهد ریشه کنی معضل بی سوادی در جامعه باشیم.