واردات بیش از ۲۳ میلیون دلار کالا به کشور از طریق گمرکات کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حیدری امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، مجموع کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان در ۹ ماهه سپری شده از امسال را ۲۳ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۹۴۳ دلار به وزن ۱۴ هزارو ۳۸۰ تن اعلام کرد.

وی با یادآوری اینکه در مجموع کالاهای وارداتی به استان از ۱۳ کشور وارد می‌شود افزود: کشورعراق با ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزارو ۱۸۶ دلار کالا به وزن ۹ هزار ۳۴۹ تن جایگاه اول را در بین کشورهای طرف معامله واردات قطعی گمرکات استان کرمانشاه در ۹ ماهه سالجاری به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه ادامه داد: طی مدت یاده شده کشور چین با سه میلیون ۴۰۳ هزاردلار و آلمان با یک میلیون و ۹۶۸ هزار دلار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

وی: بیشتر کالاهای وارد شده از طریق گمرکات استان را آلیاژهای آلومینیوم کارنشده، برنج خوراکی، ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک سنگ و باطری سیلد اسید عنوان کرد