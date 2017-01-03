اصحاب رسانه می توانند باعث تسریع در توسعه کردستان شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا میقانی شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه در استان کردستان، اظهار داشت: تعامل با رسانه های جمعی در استان کردستان یکی از اولویت های دولت است و در این راستا باید تمامی ادارات و سازمان های دولتی نیز این مهم را در اولویت قرار دهند.

وی با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده در راستای انتقاد رسانه ها از حوزه های مختلف، بیان کرد: ما همواره از انتقادات سازنده و منصفانه استقبال می کنیم و رسانه ها باید با واقع بینی اقدامات دولت را به اطلاع مردم برسانند.

سرپرست و مشاور حوزه استاندار کردستان با اشاره به اینکه دولت نماینده نظام در توسعه و رشد استان کردستان در تمامی بخش ها است، بیان کرد: اینکه رسانه ها اقدامات و عملکرد دولت را با دید انصاف بنگرند و همزمان با بیان کاستی، نقاط قوت را نیز مورد توجه قرار دهند اقدام پسندیده و در جهت توسعه استان است.

وی انتقاد از دولت را با در نظر گرفتن کلیه جوانب و شرایط سازنده عنوان کرد و اظهار داشت: تلاش در جهت تکمیل جاده سنندج به مریوان که از محل های گوناگون برای جذب اعتبار آن توسط مسئولین استان تلاش شده است نمونه ای از همت و اراده دولت و نظام به توسعه این منطقه است.

میقانی با اشاره به اینکه ما دست تمام رسانه های دلسوز نظام را برای توسعه کردستان به گرمی می فشاریم، ادامه داد: اصحاب رسانه بازوان پرتوان و نیرومندی هستند که می توانند توسعه و پیشرفت استان را تسهیل و سرعت ببخشند.

وی با اشاره به اینکه مطرح شدن مسایل و مشکلات کردستان از طریق رسانه ها و بخصوص رسانه های سراسری می تواند در حل مشکلات یاری رسان باشد، گفت: استاندار کردستان با درک این موضوع همواره علاقه مند که مسایل و نیازهای استان در سطح ملی مطرح شود تا نگاه و حساسیت مسئولان را متوجه خود کند.

وی تکرار نیازهای استان را همواره راهکاری مناسب برای جذب اعتبارات بیشتر استان ضروری ارزیابی کرد و گفت: بعد از سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به کردستان هنوز این استان از برکات آن سفر بهره مند می شود.

میقانی رسانه های استان را پایبند به اخلاق و منصف توصیف کرد و افزود: ما نیز به سهم خود قدردان نوع تعامل و همراهی رسانه ها هستیم و امیدواریم با رشد کمی و کیفی بوجود آمده در رسانه ها و امید آفرینی در جامعه روند توسعه استان سرعت بیشری بگیرد.

در ابتدای این نشست شماری از خبرنگاران و مدیران رسانه های کشوری و استانی به بیان دیدگاه های خود در حوزه های مختلف پرداخته و خواستار تعامل و همکاری بهتر دولت با اهالی رسانه در این استان شدند.