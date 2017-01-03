به گزارش خبرگزاری مهر، تورنمنت بین المللی جام یاریگین در روزهای ۸ تا ۱۰ بهمن ماه برگزار می شود که نفرات اول و دوم قهرمانی روسیه در سال ۲۰۱۶، نفرات اول تا سوم جام یاریگین در سال گذشته، برندگان مسابقات قهرمانی اروپا، نفرات اول و دوم جوانان قهرمانی روسیه، نفرات حاضر در جام جهانی ۲۰۱۶ و دارندگان مدال از تورنمنت های بین المللی سال ۲۰۱۶ از جمله نفرات دارای شرایط حضور در این مسابقات هستند.

بر این اساس نفراتی همچون سوسلان رامونوف، آلن خوگایف، ماگومد قربان علی اف و ... از جمله کشتی گیرانی هستند که در جام یاریگین حضور خواهند داشت.

تیم منتخب کشتی آزاد مازندران نیز پس از کسب عنوان نخست رقابت های قهرمانی کشور به نمایندگی از کشورمان در جام یاریگین شرکت خواهد کرد.

همچنین رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام پادوبنی روسیه نیز به عنوان معتبرترین تورنمنت کشتی فرنگی این کشور در روزهای ۲ و ۳ بهمن ماه در سالن ایوان یاریگین برگزار می شود.