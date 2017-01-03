کارخانه آرد سازی «گندم زاگرس زنجان» به بهره برداری می رسد

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روند ساخت کار خانه آرد سازی گندم زاگرس زنجان که طی چند سال گذشته راکد بود توسط بخش خصوصی در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی اظهار کرد: در مجموع برای راه اندازی این کار خانه بیش از ۱۳.۵ میلیارد تومان هزینه کرده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: پنج کار خانه آرد سازی در استان وجود دارد که ششمین کار خانه هم در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

منصوری از فعالیت هزار و ۵۵۰ واحد نانوایی در سطح استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد هزار و ۱۰۰ واحد نانوایی یارانه بگیر و ۴۵۰ واحد نانوایی آزاد پز هستند.

وی به ظرفیت ذخیره سیلوها در استان زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: خوشبختانه در استان زنجان بیشترین حجم ذخیره سازی گندم بر عهده بخش خصوصی است واقدامات خوبی را انجام می دهند.

مدیر عامل شرکت غله و خدما بازرگانی استان زنجان گفت: با توجه به ساخت سیلوهای جدید در استان زنجان ظرفیت ذخیره گندم در سیلوهای این استان طی سال آینده به ۵۰۰ هزار تن افزایش می یابد.

منصوری یاد آورشد: شرکت غله استان زنجان در راستای ارائه خدمات با کیفیت به مردم با بخش خصوصی همکاری خوبی دارد.