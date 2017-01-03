به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه «پاکستان»، مقامات دیپلماتیک سفارت پاکستان در ترکیه برای آزادی چهار گروگان پاکستانی که در بند آدم ربایان بسر می برند با مقامات دولت ترکیه گفتگو و رایزنی کرده و مقامات ترکیه اعلام همکاری کرده اند.

شایان ذکر است چهار جوان پاکستانی که چندی پیش برای کار عازم یونان بودند، در ترکیه توسط آدم ربایان ربوده شده اند و از ۳۰ روز پیش در اسارت آدم ربایان بسر می برند. آدم ربایان ویدیویی از این چهار گروگان منتشر کرده اند و برای آزادی هر گروگان یک میلیون روپیه درخواست کرده اند.

لازم به ذکر است این چهار جوان پاکستانی هشت ماه پیش عازم ترکیه شده اند. کاربران شبکه های اجتماعی در پاکستان اعلام کرده اند که آدم ربایان اصالت افغانستانی و ترکیه ای دارند.