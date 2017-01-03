شرکت در جلسات دانش افزایی شرط امتیاز ارتقای اساتید

حجت الاسلام روح الله شاطری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سند دانشگاه اسلامی گفت: در حال حاضر مشغول دریافت گزارش از دستگاه ها درباره روند اجرایی سازی سند دانشگاه اسلامی هستم.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم و وزارت بهداشت، هرکدام موظف هستند گزارش های اقدامات انجام شده در نظام های چهارگانه سند، یعنی نظام های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی را به شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ارایه کنند.

دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه ها افزود: وزارت بهداشت گزارش اقدامات نظام فرهنگی و آموزشی را ارایه داده و جلسه آینده دانشگاه آزاد اسلامی گزارش اقدامات اجرای سند را در نظام های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ارایه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: دوره های دانش افزایی که در دانشگاه ها برای اساتید برگزار می شود، از مصوبات سند دانشگاه اسلامی است و در حال حاضر حدود ۱۶ هزار نفر از اساتید دانشگاه ها در این دوره های دانش افزایی شرکت کرده اند.

وی تصریح کرد: در ماده یک آیین نامه ارتقاء بخشی از امتیازات اساتید از محل شرکت در این جلسات دانش افزایی است و در واقع آموزش ضمن خدمت، برای استادان در حوزه های معرفت و مهارت افزایی است.

شاطری ادامه داد: در این جلسات مباحث سیاسی، اعتقادی تعلیم و تربیت اسلامی و روش های تربیتی برای اساتید برگزار می شود و یکی از راه‌های ارتقاء اساتید شرکت در این جلسات است.

وی ادامه داد: آیین نامه ارتقا استادان و دانشگاه ها که اخیرا بازنویسی و تصویب شد یکی از مصوبات شورای اسلامی شدن دانشگاه ها بود.