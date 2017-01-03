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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

شرکت در جلسات دانش افزایی شرط امتیاز ارتقای اساتید

شرکت در جلسات دانش افزایی شرط امتیاز ارتقای اساتید

دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه ها گفت: بخشی از امتیازات آیین نامه ارتقاء اساتید مربوط به شرکت در دوره های دانش افزایی است و تا کنون حدود ۱۶ هزار نفر از اساتید در این دوره ها شرکت کرده اند.

حجت الاسلام روح الله شاطری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سند دانشگاه اسلامی گفت: در حال حاضر مشغول دریافت گزارش از دستگاه ها درباره روند اجرایی سازی سند دانشگاه اسلامی هستم.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم و وزارت بهداشت، هرکدام موظف هستند گزارش های اقدامات انجام شده در نظام های چهارگانه سند، یعنی نظام های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی را به شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ارایه کنند.

دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه ها افزود: وزارت بهداشت گزارش اقدامات نظام فرهنگی و آموزشی را ارایه داده و جلسه آینده دانشگاه آزاد اسلامی گزارش اقدامات اجرای سند را در نظام های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ارایه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: دوره های دانش افزایی که در دانشگاه ها برای اساتید برگزار می شود، از مصوبات سند دانشگاه اسلامی است و در حال حاضر حدود ۱۶ هزار نفر از اساتید دانشگاه ها در این  دوره های دانش افزایی شرکت کرده اند.

وی تصریح کرد: در ماده یک آیین نامه ارتقاء بخشی از امتیازات اساتید از محل شرکت در این جلسات دانش افزایی است و در واقع آموزش ضمن خدمت، برای استادان در حوزه های معرفت و مهارت افزایی است.

شاطری ادامه داد: در این جلسات مباحث سیاسی، اعتقادی تعلیم و تربیت اسلامی و روش های تربیتی برای اساتید برگزار می شود و یکی از راه‌های ارتقاء اساتید شرکت در این جلسات است.  

وی ادامه داد: آیین نامه ارتقا استادان و دانشگاه ها که اخیرا بازنویسی و تصویب شد یکی از مصوبات شورای اسلامی شدن دانشگاه ها بود.

کد مطلب 3867200
زهرا سیفی

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