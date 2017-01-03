لزوم ارائه راهکار مناسب برای دفع صحیح زباله ها در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن احمدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه بهداشت و سلامت شهرستان زنجان به بحث پاکسازی حاشیه شهر زنجان اشاره کرد و افزود: جمع‌آوری و انتقال زباله در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی اظهار کرد: روزانه ۳۵۰ تن زباله از سطح شهر زنجان جمع آوری می شود که بازیافت این مقدار زباله سرمایه خوبی را در استان به‌دنبال دارد.

احمدی افزود: جمع‌آوری زباله توسط دامپرها مهمترین مشکل در این حوزه است و تخلیه نامناسب باعث ایجاد آلودگی می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان گفت: نداشتن پلاک دامپرها باعث می شود متخلفین شناسایی نشوند و بیشترین تخلفات در تخلیه زباله‌ها در شب اتفاق می‌افتد.

احمدی افزود: توجه به بحث مهم دفع زباله‌ها باعث ارتقای سلامت مردم و محیط‌ زیست می‌شود و شهرداری بر ایجاد کارخانه پسماند بسیار مصمم است و اگر راهکاری برای دفع صحیح و اصولی زباله در پیش گرفته نشود، در آینده با بحران جدی مواجه خواهیم بود.

وی به نامناسب بودن محل عرضه پرندگان و طیور زنده در زنجان اشاره کرد و گفت: شهرداری چندین بار برای جمع آوری اقدام کرده است ولی در حاشیه خیابان خیام شاهد عرضه مجدد مرغ زنده هستیم.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان ابراز کرد: باید مدیریت درست در بحث جمع آوری بساط عرضه پرندگان در زنجان در دستور کار قرار گیرد و باید این مجموعه ساماندهی شود.