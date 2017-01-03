محمدرضا شهابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۳۵۰ هکتار باغ زیتون در جهرم گفت: ارقام سازگار زیتون در این شهرستان شامل فشیمی، کنسروالیا، کازرونی و شیراز، مانزانیلا، آمیگدال است.

وی با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱۲۰۰ تن محصول از باغات بارور زیتون شهرستان جهرم برداشت می‌شود، افزود: تولیدات زیتون این شهرستان جهت تولید کنسرو و روغن به کارخانجات فرآوری صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، منطقه خفر را با توجه به اقلیم معتدل و مناسب آن مستعد کاشت زیتون دانست و گفت: گسترش سطح زیرکشت زیتون در این منطقه متمرکز شده است.

وی افزود: در سالهای اخیراعتبارات بسیارخوبی جهت اجرای عملیات هرس و پیوند و اصلاح باغات زیتون در اختیار باغداران بصورت بلاعوض قرار گرفته است، بیان کرد: مهندسان کشاورزی نیز به صورت مستمر بر عملیات کاشت تا برداشت این محصول نظارت دارند.

شهابی با اشاره به اینکه از مزایای کشت زیتون مقاوم بودن آن به کم آبی و شوری است، گفت: روغن و کنسرو دو فرآورده پرمصرف زیتون است.