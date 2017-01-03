انتقاد رضایی از توجه ویژه دولت به برجام و بی توجهی به مسائل منطقه

حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه صبح امروز مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی با محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا به تحلیل مسائل منطقه پرداخت و گزارش مفصلی از تحولات سوریه، عراق، یمن به نمایندگان ارائه کرد.

نماینده مردم ورامین در مجلس با اشاره به شرایط بحرانی و ناامنی های موجود در منطقه گفت: جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا امنیت در منطقه مستقر شود و همچنین نقش مثبت و موثر ایران در منطقه موجب شده تا جامعه جهانی به نقش ایران اعتراف کند و برای آن احترام ویژه قائل باشد.

نقوی حسینی ادامه داد: آقای محسن رضایی معتقد بود باید به آتش بس و توافق به دست آمده در سوریه امیدوار بود تا زمینه های سازندگی و بازگشت مردم به زندگی فراهم شود.

سخنگوی فراکسیون ولایی اظهار داشت: وی معتقد بود در امور عراق نیز موفقیت هایی در مبارزه با داعش و گروه های تروریستی تکفیری به دست آمده و روند حاکمیت دولت مرکزی و پیروزی های اخیر در موصل نشان دهنده تغییر شرایط در عراق است.

نقوی حسینی گفت: در این جلسه آقای رضایی با اشاره به تحولات اخیر در مطنقه اعلام کرد موازنه منطقه به نفع کشورها و گروه های ضدتروریستی است و توافق این کشورهای مثل ایران، روسیه و ترکیه یکی از نشانه های تغییر موازنه محسوب می شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تحولات ترکیه معتقد بود اخیرا ترکیه واقعی تر به مسائل منطقه نگاه می کند و به این نتیجه رسیده که ایران و روسیه در مقابله با تروریست، استقرار امنیت در منطقه و همکاری منطقه ای جدی تر و واقعی تر از برخی کشورهای غربی و منطقه ای هستند.

نقوی حسینی اظهار داشت: آقای رضایی اعلام کرد جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نه با خوش بینی به مسائل منطقه نگاه می کند و نه با بدبینی بلکه با واقع بینی به مسائل منطقه نگاه می کند.

سخنگوی فراکسیون ولایی مجلس گفت: محسن رضایی معتقد بود دستگاه دیپلماسی در سال های اخیر بیش از حد به برجام پرداخت و متاسفانه نسبت به مسائل منطقه و حوزه سیاست خارجی و رابطه با کشورهای منطقه و همسایه غفلت صورت گرفته و با مشکلاتی رو به رو هستیم که ضرورت دارد به طور جدی به مسائل منطقه در حوزه دیپلماسی بپردازیم.

نقوی حسینی اظهار داشت: در ادامه جلسه آقای رضایی معتقد بود واقعیت این است که دولت می خواست از طریق کلید حل سیاست خارجی، مشکلات اقتصادی داخل کشور را حل کند ولی نتیجه برعکس شد چرا که نه تنها اقدامات در حوزه سیاست خارجی به طور کامل و در جهت منافع و اهداف ایران ایجاد نشده بلکه از ظرفیت های داخلی غفلت شده و ما دچار رکود عمیق شده ایم.

وی تصریح کرد: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد خوشبینی بیش از حد به دروازه های خارجی و غفلت از اقتصاد مقاومتی و ظرفیت داخلی موجب زمین گیر شدن اقتصاد کشور شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آقای رضایی با انتقاد به دیپلماسی در برجام اعلام کرد ما در برجام پیوست احکام خزانه داری آمریکا را نداشتیم و به همین جهت دستاورد اقتصادی چندانی نداریم.