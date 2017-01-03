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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان:

رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت نیازمند توجه به قرآن کریم است

رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت نیازمند توجه به قرآن کریم است

سنندج – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت نیازمند توجه به قرآن کریم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار کرمی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته قرآنی ستاد ده فجر انقلاب اسلامی در استان کردستان، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در یک قرن اخیر رخ داده است و همه ما به عنوان کسانی که از نعمت انقلاب بهره‌مندیم  و در این برهه از زمان با عزت و سربلندی زندگی می‌کنیم لازم است با تمام وجود از نظام دفاع و وظیفه انقلابی و دینی خودمان را به خوبی انجام  دهیم .

وی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلای ایران و امام راحل عظیم الشان حق بزرگی به گردن همه ما دارند، افزود: ما موظفیم ضمن اینکه از دستاوردهای نظام مراقبت و حراست می‌کنیم ماهیت انقلاب را  نیز به نسل آینده منتقل و تبیین کنیم.

وی عنوان کرد: ملت ما با روح ایمان و مجاهدت و برای احیای آرمان‌ها و ارزش‌های الهی یک حرکت عظیم و مقدس انجام دادند تا سرانجام به پیروزی رسیدند و به دنبال آن نیز سختی‌ها و مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها را تحمل کردند تا به استقلال رسیدند و امروز با عزت و سربلندی در دنیا زندگی می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اینکه مردم ما برای رسیدن به سعادت و کمال انقلاب کردند، افزود: کشورهای به اصطلاح اسلامی همه چیز خود را داند و به ظاهر مسائل دنیوی و مادی را برای خودشان فراهم کرده‌اند ولی باید دید آیا عزتی که ایران اسلامی دارد با برخی از کشورهای اسلامی یکی است.

حجت‌الاسلام کرمی یادآور شد: پیامبر اکرم(ص) می‌توانست با کفار کنار بیاید و معاهده‌ای ببندد و خود و پیروانش در ناز و نعمت باشند اما وی این مرارت‌ها و سختی‌ها را به جان خرید که طاغوت و ظلم و خرافات را از بین ببرد و مسلمانان با استقلال و عزت زندگی کنند و این اتفاق افتاد.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم بیان کرد: براساس فرمایش قرآن کریم سرنوشت انسان‌ها به دست خودشان رقم می‌خورد و اینجاست که می‌توان گفت لازمه تداوم عزت و نصرت الهی در مسیر ارزش‌ها حرکت کردن است و در مسیر قرآن حرکت کردن می‌تواند انسان را به رستگاری برساند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: آنچه که پیامبر را عزیز و اسلام را بزرگ کرده است همه در سایه سار قرآن کریم و عمل به دستورات و فرامین خداوند متعال است و اگر به دنبال سعادت و زندگی شرافتمندانه هستیم باید به آن پناه ببریم و عمل کنیم.

حجت‌الاسلام کرمی افزود: ما با الهام گرفتن از قرآن کریم می‌توانیم در برابر مستکبرین و کفار استقلال خویش را حفظ کنیم و برای رسیدن به این هدف باید همه کمک کنند.

وی در پایان خواستار نشر و ترویج قرآن کریم در جامعه شد و گفت: همه ما به قرآن کریم بدهکار و مدیونیم و اگر بتوانیم کاری کنیم فردای قیامت قرآن از ما شکایت خواهد کرد.

در ادامه این جلسه نمایندگان ادارات عضو کمیته قرآنی نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص برنامه های قرآنی دهه فجر امسال اعلام کردند.

کد مطلب 3867223

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