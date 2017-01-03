عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اولین مسابقه تئاتر مردمی «بچه های مسجد» در کرمانشاه خبر داد و گفت:حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با هدف کشف، معرفی و تقویت استعدادهای فعال تئاتر در مساجد استان اقدام به برگزاری این جشنواره کرده است.

وی با یادآوری اینکه دفتر تئاتر بچه های مسجد حوزه هنری استان کرمانشاه طی شهریور ماه امسال افتتاح شد گفت: در ادامه این اقدام نخستین مسابقه تئاتر مردمی «بچه های مسجد» در دستور قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه، حمایت و تشویق گروه های فعال تئاتر مسجد را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

وی گفت: هم اکنون فراخوان این جشنواره منتشر شده است و علاقه مندان می توانند آثار خود را تا تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۵ به دبیرخانه آن به آدرس حوزه هنری کرمانشاه - در ابتدای خیابان خیام ارسال کنند.

سروری زمان برگزاری این جشنواره را ۵ اسفند ۹۵ اعلام کرد و گفت: تئاتر مردمی «بچه های مسجد» با هدف توسعه تئاتر مردمی و به جریان انداختن تئاتر در بطن جامعه برنامه ریزی شده است.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه تاکید کرد: مساجد از دیرباز محل تبادل فرهنگ در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی بوده اند و هم اکنون نیز به عنوان یک پایگاه ارزشمند معنوی و مردمی، نقش اثرگذاری در ارتقای فرهنگ و ایجاد وحد ملی ایفا می کنند.