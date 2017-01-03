اسکواش قم نیازمند افزایش تعداد کورت در نقاط مختلف شهر است

وحید مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورتی که بخواهیم به شکلی گذرا به بیان مشکلات موجود اسکواش قم بپردازیم، عمده این مشکلات در محل استقرار سالن و تبعات مالی آن برای ارائه سرویس‌های ایاب و ذهاب به ورزشکاران است.

وی افزود: مشکل دیگر این است که دفتر هیئت اسکواش قم که در همان سالن دور افتاده مستقر است و دیگری اینکه حمایت‌های مالی فدراسیون و مهم‌تر از آن حمایت‌های فنی فدراسیون که استان‌هایی همچون قم نیازمند آن هستند کمرنگ است.

دبیر هیئت اسکواش استان قم گفت: سالن اسکواش قم در حاشیه شهر قرار دارد و دور بودن از مرکز شهر مانع بزرگی بر سر راه استقبال ورزشکاران از این رشته است. علاوه بر این اسکواش در قم نیازمند فرهنگ سازی و آشنایی مردم است یعنی مردم باید بدانند اسکواش چیست و نسبت به آن آگاه شوند و اگر این جذابیت درک شود جهش فوق‌العاده‌ای در آمار جذب ورزشکار به این رشته اتفاق می‌افتد.

مولوی بیان داشت: یکی از برنامه‌های جدی ما میزبانی از یک یا ۲ رویداد مهم کشوری اسکواش در قم است و میزبانی از مسابقات کشوری فرصت را حضور ستاره‌ها در قم مهیا می‌کند و اسکواش باز قمی با سطح بالاتر آشنا می‌شود. ا

وی عنوان کرد: دامه برنامه استعدادیابی مدارس ابتدایی با قدرت و با برنامه ریزی دقیق و همکاری آموزش پرورش قم در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این ما به کورت‌های جدید و بیشتری نیاز داریم و در حال تلاش برای ترغیب فدراسیون اسکواش، اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری و بخش خصوصی برای ساخت کورت‌های جدید در مناطق مناسب هستیم.

دبیر هیئت اسکواش استان قم تصریح کرد: با توجه به برگزاری چندین دوره مربیگری عمومی در ۲ سال گذشته هم برای معلمان ورزش مدارس و هم اسکواش بازان به منظور توسعه و شناساندن این ورزش گمنام در قم در حال حاضر حدود ۳۰ مربی مرد و زن مدرک مربیگری اسکواش دارند.