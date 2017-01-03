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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۹

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تاکید کرد:

استفاده از فرصت ها و ظرفیت های گردشگری برای توسعه کردستان

استفاده از فرصت ها و ظرفیت های گردشگری برای توسعه کردستان

سنندج- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان عنوان کرد: باید از فرصت ها و ظرفیت های گردشگری برای توسعه استان نهایت استفاده را کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان در سنندج گفت: شعار سال در حوزه گردشگری مبنی بر اینکه "ایران را متفاوت ببینیم" شعار ارزشمند و خوبی است و حتی می توان گفت باید استان کردستان را هم متفاوت ببینیم.

وی عنوان کرد: آداب و سنن و فرهنگ غنی و نوای موسیقی که هر مسافری را به وجد می آورد از جمله مهمترین ظرفیت ها و پتانسیل های استان کردستان است که می توانیم با استفاده بهینه از آنها، محیطی شاداب و سالم و سرزنده را برای هم استانی ها از یک سو و مسافران ورودی به استان از سوی دیگر فراهم کنیم.

معاون استاندار کردستان بیان کرد: احداث ۳ هتل با ظرفیت ۴۵۰ تخت در استان، رویداد مهمی است که در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و قطعا باید زیرساخت های گردشگری و در کنار آن توان مالی مسافران برای استفاده همگانی از هتل ها تقویت شود.

قادری در خصوص مسئله اسکان مسافران غیرفرهنگی در مدارس و مراکز زیر نظر آموزش و پرورش هم گفت: در این زمینه تابع تصمیمات کشوری هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت وضعیت جاده ها در سفر بیان کرد: اگرچه جاده های ما ذاتا کوهستانی و سخت گذر هستند، اما باید ایمنی لازم را برای مسافرانی که در جاده های استان تردد می کنند فراهم کنیم و این کار توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ساتان با خط کشی مناسب، نصب تابلو و علائم به شکل دقیق انجام گیرد.

معاون استاندار کردستان افزود: در بحث ترافیک و پارکینگ های درون شهری، باید شرایط لازم برای مسافران فراهم شود و راهنمایی و رانندگی نیز به مانند گذشته با روحیه و برخورد مناسب با مسافران، چهارچوب های کلی را رعایت کند.

قادری بر ضرورت ارائه خدمات درمانی و آمادگی کامل بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی سطح استان در طول ایام عید نوروز تأکید کرد و گفت: پررنگ تر شدن امنیت در کمپها و ارائه بدون مشکل خدمات و کالاهایی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان متولی آنها است، از دیگر موارد ضروری در این ایام است.

وی اظهار داشت: بانک ها باید تدابیری بیندیشند تا در هیچکدام از عابربانک های سطح استان در ایام عید مشکل وجود نداشته باشد و بیمه ها نیز آمادگی لازم برای ارائه سریع خدمات مورد نیاز را دارا باشند.

معاون عمرانی استاندار کردستان خواستار ورود بیشتر بخش خصوصی و آژانس های گردشگری در موضوع سفر شد و گفت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عناون متولی موضوع باید از ظرفیت این آژانس ها در استان بیشتر استفاده کند.

قادری با بیان اینکه بناهای تاریخی ظرفیت ارزشمندی در استان و بویژه شهر سنندج است، ادامه داد: شهرداری ها در آماده سازی شهرها برای ایام عید و تزریق روحیه نشاط و سرزندگی خلاقیت های لازم را بکار گیرند.

وی پررنگتر شدن نقش صدا و سیما در این ایام و استفاده از ظرفیت تورها را از دیگر موارد ضروری در راستای توسعه سفر و خدمات رسانی بهتر به گردشگران دانست و گفت: هر مسافری که وارد محدوده جغرافیایی استان می شود باید پیام هایی دریافت کند که حاوی اطلاعات مربوطه به اماکن، نقاط و ظرفیتهای گردشگری استان حتی در روستاها باشد و این مسئله را از طریق یک شرکت دانش بنیان در حال پیگیری هستیم.

معاون استاندار کردستان در پایان بر اهمیت نصب تابلوهای راهنمای گردشگران در شهرها و همچنین علائم جاده ای تأکید کرد و افزود: از اعتباراتی که قرار است سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداری های کردستان اختصاص بدهد، برای نصب و استقرار تابلوهای راهنمای گردشگری در محدوده شهرداری ها استفاده خواهد شد.

کد مطلب 3867227

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