رمز ماندگاری کاراکترهای انیمیشنی تبدیل شدن به کالای فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دومین جایزه کالاهای فرهنگی، هادی محمدیان نویسنده و کارگردان انیمیشن «شاهزاده روم» درباره تولید کالای فرهنگی هم سو با انیمیشنها گفت: در تمام دنیا قبل از طراحی و ساخت انیمیشن به کالاهای فرهنگی مانند لوازم و التحریر، عروسک، لباس، بازی، کتاب و... فکر و تولید میشود که پس از استقبال از انیمیشن با استفاده از این محصولات فرهنگی تداوم کاراکتر برای مخاطب بیشتر شده و آن را فراموش نمیکند.
محمدی ادامه داد: از آنجا که فیلم سینمایی به تنهایی یک محصول فرهنگی محسوب نمیشود سعی کردیم انیمیشن شاهزاده روم را با کیفیت تولید کرده و در اولین گام برای تولید کالای فرهنگی این انیمیشن تمام تلاش خود را به کار بردیم تا بتوانیم با اندوختن تجربه برای کارهای بعد عملکرد رضایت بخشی داشته باشیم.
وی در مورد سرپرستی تیم طراحی محصولات نوشتافزار این انیمیشن که در شهریورماه ۹۵ در نمایشگاه نوشتافزار رونمایی شد اذعان کرد: طراحی برای کالای فرهنگی با انیمیشن متفاوت است و تلاش گروه برای طراحی متناسب با ذائقه مخاطب و بر اساس فرهنگ بومی و ایرانی-اسلامی بود اما لازمه موفقیت بیشتر ساخت انیمیشنها و کالاهای فرهنگی مرتبط با آنهاست.
کارگردان «شاهزاده روم» افزود: در برخی موارد دیدهایم بدون معرفی قهرمانان به مخاطب، کالای فرهنگی تولید میشود و از آن استقبال مناسب نمیشود. کودکان با شناخت کاراکتر شاهزاده روم که یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مخاطب داشت و مقام سوم پرفروشترین فیلم سال را به دست آورد، کالای فرهنگی آن را انتخاب و استفاده میکنند.
وی با توجه به استقبال مخاطبان از کالاهایی فرهنگی انیمیشن «شاهزاده روم» گفت: مردم ایران به ما ثابت کردند که علاقمند به مصرف کالای فرهنگی همسو با فرهنگ خود هستند.
گفتنی است جشنواره دومین جایزه کالاهای فرهنگی با محوریت الگوی ایرانی-اسلامی از ۲۰ الی ۲۲ دی ماه سال جاری با همکاری موسسه پارپیرار در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
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