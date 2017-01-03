بازار فروش برای تولید کنندگان طرح های اقتصادی مهیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی صبح سه شنبه در بازدید از طرح های اقتصادی شهرستان نکا در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی مازندران افزود: خوشبختانه طی چهار سال اخیر که بسیج در عرصه اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کرده است بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ شغل در سطح استان مازندران ایجاد شد که در این عرصه اکثر شغل ها غالبا با سرمایه گذاری پنج الی ۴۵ میلیون تومان آغاز و هم اکنون غالب اشتغال پایدار و به مراتب مورد سرکشی کارشناسان سازمان بسیج قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه با کمترین امکانات در این استان به عرصه اشتغال و کار مولد ورورد پیدا کرده ایم اظهار داشت: چیزی که ما به عنوان اصل در نظر داریم اصل ورود به عرصه کار وداشتن روحیه کار است در واقع در عرصه اقتصاد و تولید هرکسی به میزان تلاش خود بهره می گیرد لذا بایستی جوانان در این نسل به خودشان تلقین کنند بهترین ، فعالترین و سخت کوش ترین نیروی کار محسوب می شوند که چرخه اقتصادی را به درستی به حرکت در می آورند.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی روشی سنتی و سلیقه ای نیست تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی دانش بنیان بوده که در اینراستا با کمترین امکانات بیشترین راندمان تولید را به خود اختصاص می دهد لذا باید به دور از هرگونه روش سنتی و قدیمی با مدیریتی راهبردی طرح های تولیدی اقتصادی را نظارت کنیم.

به گفته سردار بابایی بسیاری از تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه اقتصادی اساسا اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند در واقع آن ها مقاومت را در این عرصه نادیده می گیرند و با گرایش به سمت غرب و تولیدکنندگان غربی ضربه ی بدی را به اقتصاد داخل کشور وارد می کنند.

وی اضافه کرد: اگر ذره ای تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی کشورمان جوانان مبتکر و نخبه دانشگاه های داخل کشور را مورد حمایت قرار دهند قطعا همانند گذشته افتخار آفرینی بسیاری را ازان خود می کنند اما متاسفانه هنوز بر این باور نرسیده اند که جوانان این مرز و بوم لایق اعتماد و فرصت را دارند لذا وقتی جوانان داخل کشور میتوانند تحولات عظیمی را در بخش تولید داخلی رقم زنند باید عرصه را در اختیار آنان قرار دهیم.

این مسئول با تاکید بر نگاه درون زا و برونگرا به تولیدات داخل کشور تصریح کرد: نباید در عرصه اقتصاد مقاومتی دانش جوانان کشور را دست کم بگیریم چرا که همین جوانان به عنوان سرمایه های اصلی کشور انقلاب و این نظام را بیمه می کنند که در نهایت می توانند به خوبی چرخه تولیدی کشور را مدیریت کنند.

وی با انتقاد از اینکه چرا اقتصاد مقاومتی به صورت قرارگاهی اداره نمی شود افزود: یک فرمانده در صحنه عملیات باید به خوبی بتواند با دستور و مدیریت وارد میدان کار شود اما بسیاری از تصمیماتی که در حال حاضر لحاظ می شود تصمیمات جزیزه ای و بدون اینکه ارتباطی با قضیه اقتصاد داشته باشد مورد توجه قرار می گیرد لذا همین امر سبب شده دائما در صحنه اقتصادی عقب نشینی کرده که اصلا برای کشور خوب نیست .

مسئول قرارگاه جهاد اقتصادی سپاه کربلا مازندران با اشاره به مورد توجه قرار دادن صنایع تبدیلی متذکر شد: همانطور که از طرح های تولیدی در اقتصاد مقاومتی استقبال می کنیم باید در عرصه تکمیلی هم نیز وارد عمل شویم در واقع باید برای تولیدکنندگان طرح های اقتصادی عرصه فروش مهیا شود به طوریکه در سال جاری صنایع تبدیلی از جمله مسائلی بوده که سازمان بسیج نگاه راهبردی نسبت به آن داشته است چرا که با ارتقای مدت ماندگاری و ارزش افزوده محصولات امکان بازاریابی بیشتری را برای تولیدکنندگان رقم می زند.