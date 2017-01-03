اکران فیلم مستند «شبیه خودش» در جشنواره فیلم عمار

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فیلم مستند «شبیه خودش» که به تهیه کنندگی حوزه هنری استان و به کارگردانی سید محمد امین بهکار تولید شده و به زندگی شهید مدافع حرم، حامد جوانی می پردازد، امروز در سینما فلسطین تهران اکران عمومی می شود.

وی ادامه داد: «شبیه خودش» مروری بر زندگی شهید مدافع حرم، حامد جوانی است که به شهید ابوالفضلی شهرت یافت و دو دست و دو چشم خود را فدای حضرت زینب کرد و چنان که آرزو داشت همچون حضرت عباس (ع) شهید شد و البته به آرزوی خود هم می رسد.

میلانی در خصوص عوامل این فیلم گفت: فیلم مستند «شبیه خودش» به نویسندگی و تدوین گری سید محمد امین بهکار می باشد و فاطمه رشتبریان؛ دستیار کارگردان، سید محمد امین بهکار و میلاد زاده باقر؛ گروه تصویربرداری، زهرا میرزا محمدی؛ صدابردار، مرضیه افشان؛ مدیر صحنه و ریحانه پرتوی به عنوان منشی صحنه در این فیلم همکاری داشته اند.

رئیس حوزه هنری استان خاطر نشان کرد: هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار، هشتم تا هفدهم دی امسال در سینما فلسطین تهران برگزار می‌شود و از آبان سال جاری تا ۳۰ آبان سال بعد اکران‌های مردمی این جشنواره هم در شهرها و روستاهای کشور صورت خواهد گرفت.

گفتنی است هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوعات «تاریخ معاصر ایران»، «فتنه سال ۸۸»، «بیداری اسلامی و جهانی»، «نقد درون گفتمانی»، «جنگ نرم»، «اقتصاد مقاومتی» برگزار می شود.