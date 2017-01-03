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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۳۷

توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی صورت می گیرد؛

اکران فیلم مستند «شبیه خودش» در جشنواره فیلم عمار

اکران فیلم مستند «شبیه خودش» در جشنواره فیلم عمار

تبریز - رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: فیلم مستند «شبیه خودش» از تولیدات حوزه هنری استان در هفتمین جشنواره فیلم عمار اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فیلم مستند «شبیه خودش» که به تهیه کنندگی حوزه هنری استان و به کارگردانی سید محمد امین بهکار تولید شده و به زندگی شهید مدافع حرم، حامد جوانی می پردازد، امروز در سینما فلسطین تهران اکران عمومی می شود.

وی ادامه داد: «شبیه خودش» مروری بر زندگی شهید مدافع حرم، حامد جوانی است که به شهید ابوالفضلی شهرت یافت و دو دست و دو چشم خود را فدای حضرت زینب کرد و چنان که آرزو داشت همچون حضرت عباس (ع) شهید شد و البته به آرزوی خود هم می رسد.

میلانی در خصوص عوامل این فیلم گفت: فیلم مستند «شبیه خودش» به نویسندگی و تدوین گری سید محمد امین بهکار می باشد و فاطمه رشتبریان؛ دستیار کارگردان، سید محمد امین بهکار و میلاد زاده باقر؛ گروه تصویربرداری، زهرا میرزا محمدی؛ صدابردار، مرضیه افشان؛ مدیر صحنه و ریحانه پرتوی به عنوان منشی صحنه در این فیلم همکاری داشته اند.

رئیس حوزه هنری استان خاطر نشان کرد: هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار، هشتم تا هفدهم دی امسال در سینما فلسطین تهران برگزار می‌شود و از آبان سال جاری تا ۳۰ آبان سال بعد اکران‌های مردمی این جشنواره هم در شهرها و روستاهای کشور صورت خواهد گرفت.

گفتنی است هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوعات «تاریخ معاصر ایران»، «فتنه سال ۸۸»، «بیداری اسلامی و جهانی»، «نقد درون گفتمانی»، «جنگ نرم»، «اقتصاد مقاومتی» برگزار می شود.

کد مطلب 3867233

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