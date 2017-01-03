شاهین طبع جانشین موقت باورمن درتیم ملی بسکتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا بهمن ماه به میزبانی اردن برگزار می شود. این در حالی است که در فاصله یک ماه باقی مانده تا این رقابت ها، کادر فنی تیم ملی بسکتبال ایران به دلیل اقدام «درک باورمن» در رابطه با انعقاد قرارداد با تیم باشگاهی آلمان و اعلام پایان همکاری با بسکتبال ایران، بلاتکلیف شده است.

در همین رابطه تصمیم فدراسیون بسکتبال بر این است که مهران شاهین طبع هدایت تیم ملی در رقابت های غرب آسیا را بر عهده داشته باشد تا بعد از آن تصمیم قطعی و نهایی برای سرمربیگری تیم ملی اتخاذ شود.

مهران شاهین طی دوران حضور درک باورمن در بسکتبال ایران به عنوان سرمربی تیم، در کنار وی و در کادر فنی تیم ملی حضور داشت. وی هدایت تیم باشگاهی پتروشیمی را هم عهده دار است. این تیم صدر جدول رده بندی مسابقات را در اختیار دارد.