دولتمردان مکانیسم دفاعی فرافکنی برای خود درست کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع گورخوابی یکی از جدی ترین مسائل اجتماعی چند روز گذشته بود که منجر به واکنش های فراوانی توسط مردم در شبکه های اجتماعی و کوی و برزن شد. اگر گورخوابی را یکی از شدیدترین آسیب های اجتماعی در کشور بدانیم. بنابراین باید برای حل چنین معضلاتی به صورت ریشه ای یک گروه مشورتی توسط دولت و جامعه شناس ها شکل گیرد. در همین راستا سراغ امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه رفتیم تا نسبت به چرایی چنین آسیب ها و همچنین آثار و عواقبش در جامعه به گفتگو بنشینیم:

* هفته گذشته شاهد ایجاد یک موج رسانه ای گسترده درباره موضوعی تحت عنوان گورخواب ها بودیم. این مساله به سرعت در رسانه های بازنشر پیدا کرده و حتی رئیس جمهور نیز مجبور به سخنرانی در این زمینه شد. تحلیل شما از علل و عوامل بروز چنین آسیب های اجتماعی در سطح کشور چیست؟

گورخواب ها پدیده ای به مراتب رادیکال از کارتن خواب ها در سطح کشور بوده که حاصل فقر، اعتیاد، بیکاری و مهاجرت است. اگر دقت کنید اکثر آسیب های اجتماعی در حاشیه شهرها به دلیل مهاجرت شکل گرفته است. اعتیاد در کنار مهاجرت منجر به گورخوابی شده و بیکاری نیز فحشا را ایجاد می کند. اگر دولت درخصوص مساله اشتغال کاری نکند در آینده شاهد وضعیت اسفبارتر نیز خواهیم بود.

*باتوجه به سخنان شما، یکی از دلایل ایجاد پدیده هایی همچون گورخوابی، عدم ایجاد اشتغال توسط دولت است؟

عدم ایجاد اشتغال یک مساله است و عدم ساماندهی آسیب های اجتماعی مساله ای دیگر است. بنابر آمارها بسیاری از کارتن خواب ها در گرمخانه ها را همین افراد فارغ التحصیل بیکار به خود اختصاص داده اند. از نگاه دیگر متاسفانه دولتمردان یک نوع مکانیسم دفاعی فرافکنی را در حوزه آسیب های اجتماعی برای خود درست کرده اند. فرماندار شهریار طبق همین مکانیسم گناه خود را گردن دیگران می اندازد و به نوعی می خواهد خود را تبرئه سازد. این مکانیسم توسط دیگر دولتمردان در حال تبدیل شدن به اپیدمی بوده و ابعاد بین الملل هم خواهد داشت.

*ابعاد بین الملل پدیده های اجتماعی همچون گورخوابی چیست؟

طبیعتا برای نظامی همچون جمهوری اسلامی ایران که داعیه قدرت در نظام بین الملل دارد، بسیار ناپسند است که عده ای به دلیل کم کاری دولت در گورستان ها بخوابند. رسانه های معاند مترصد بروز هرگونه معضل داخلی در ایران هستند تا آن را بزرگ کنند.

*منظورتان این است که در ماجرای گورخواب ها نحوه عملکرد رسانه های معاند، سیاه نمایی بوده است؟

بله صد در صد همین طور بوده، شک نکنید. پس از رسانه ای شدن این مساله، شبکه بی بی سی بلافاصله به مسئله گورخوابی در ایران پرداخت و بسیاری از زمان آنتن شبکه را به معضلات اجتماعی در داخل ایران اختصاص داد. اتفاقا پس از شبکه بی بی سی دیگر رسانه ها به نقل از این شبکه به بزرگ نمایی معضلات اجتماعی در ایران پرداختند.

* پس از مساله گورخوابی شاهد مصاحبه های مکرر مسئولان از جمله انکار استاندار تهران و اظهار بی اطلاعی رئیس جمهور از چنین پدیده ای بودیم، چنین اظهاراتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

در خصوص ماجرای گورخواب ها چه دولت می دانسته و چه نمی دانسته در این زمینه گناهکار است. ندانستن این مساله جهالت مسئولین و دانستنش غفلت آنها را نشان می دهد. بعد از رئیس جمهور وزارت کشور و زیرمجموعه اش به عنوان نماد سیاسی کشور معرفی شده و وقتی یک استاندار این گونه از عدم اطلاع نسبت به وقایع زیرمجموعه اش حرف می زند بیانگر ناکارآمدی وی است. البته اینکه دولت یا فرماندار شهریار از این مساله ناآگاه بوده را نمی توانم قبول کنم.

*چرا اینقدر قاطع می گویید که مسئولین نسبت به این مساله آگاهی داشته و کاری نکردند؟

تا جایی که می دانم مردمی که در شهریار زندگی می کردند بارها نسبت به حضور گورخواب ها اعتراض کرده اند، ولی مسئولین هیچ توجهی بدان نداشتند تا اینکه چنین مساله ای در نهایت رسانه ای شد. بنابراین متاسفانه برخی مسئولین دروغ می گویند که نسبت به چنین پدیده ای بی اطلاع هستند. اگر مسئولین توانایی مدیریت ندارد خود باید استعفا دهند.

*یعنی شما معتقدید که مسئولین شهریار باید در این زمینه استعفا دهند؟

چرا چنین اقدامی صورت نگیرد! در مساله تصادف قطار مشاهده کردیم که مدیرعامل راه آهن سپر بلا شده و استعفا داد. در مسائل اجتماعی که معضلاتی به مراتب عمیق تر را در جامعه پدید می آورد چرا نباید مسئولین ناکارآمد استعفا دهند. در همین مساله گورخوابی که مسئولین اطلاع نیز داشته اند چرا هیچ کس پاسخگو نبوده. این ها همه سوالاتی است که باید به مردم پاسخ داده شود و مردم منتظر پاسخگویی صریح مسئولین هستند.