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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۸

عضو تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد؛

روسیه ۱۵ ژانویه میزبان مذاکرات آشتی ملی فلسطین است

روسیه ۱۵ ژانویه میزبان مذاکرات آشتی ملی فلسطین است

مسکو در نیمه ژانویه ۲۰۱۷، با هدف برگزاری مذاکرات آشتی ملی، پذیرای نمایندگانی از فتح و حماس و دیگر گروه های فلسطینی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» به نقل از «واصل ابو یوسف» عضو کمیته اجرایی تشکیلات خودگردان فلسطین، از برگزاری مذاکرات آشتی ملی به میزبانی مسکو در تاریخ ۱۵ ژانویه سال میلادی جاری (۲۰۱۷) خبر داد.

  «ایتارتاس» روسیه نیز در بازتاب این مطلب، از حضور فتح و حماس و همچنین نمایندگانی از دیگر گروه های فلسطینی در نشست مسکو سخن گفت.

به گفته ابو یوسف، نشست آشتی ملی فلسطین به موازات کنفرانس بین المللی صلح (سازش) پاریس و دقیقا در همان روز برگزار خواهد شد.

گفتنی است که «میخائیل بوگدانف» معاون وزارت امور خارجه روسیه، در سوم جولای سال میلادی ۲۰۱۶، با حضور در نخستین کنفرانس بین المللی صلح پاریس، از عدم یکپارچگی گروه های فلسطینی به عنوان عاملی منفی در روند سازش یاد کرد.

وی در این باره گفت: حل این معضل باید در اولویت قرار بگیرد تا در نهایت فلسطینی ها در قالب یک هیات متحد در مذاکرات ظاهر شوند.

پیشتر مسکو در ماه می سال ۲۰۱۱ میلادی، میزبان نشست مشابهی با حضور نمایندگانی از حماس و فتح بود.  

کد مطلب 3867245
مریم خرمایی

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