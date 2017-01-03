۱۴۰۰ پایگاه بسیج طلاب در کشور فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه بوشهر، حجت الاسلام علی اکبر دارابکلایی در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار کرد: سازمان بسیج طلاب کشور، امروز در شرایط پیچ تاریخی انقلاب قرار دارد و هم از لحاظ کمی و هم از نظر کیفی، به تناسب ۲۲ قشر سازمان بسیج، نقش امام القشر را ایفا می کند.

وی افزود: سایر اقشار ۲۲ گانه بسیج، هیچ ماموریتی در قبال سازمان بسیج طلاب ندارند، اما بسیج طلاب، در عین اینکه باید خودش و حوزه های علمیه و روحانیون را سازماندهی کند، یک ماموریت ذاتی در قبال دیگر اقشار دارد.

جانشین سازمان بسیج طلاب کشور ادامه داد: روحانیون بسیج طلاب، در خط مقدم سایر اقشار، کنار آن ها حضور دارند.

حجت الاسلام دارابکلایی با بیان اینکه هزار و ۴۱۵ پایگاه و ۱۱۸ حوزه بسیج طلاب در سراسر کشور فعالیت می کنند، تصریح کرد: با توجه به در پیش رو بودن انتخابات ۹۶، وظیفه ما بصیرت افزایی نه تنها در حوزه های علمیه، بلکه در کل جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد و... جامعه را با چالشی عمیق مواجه کرده که نقش بسیج طلاب در رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، بسیار مهم است.