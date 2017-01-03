باند سرقت مسلحانه کهکیلویه و بویراحمدی در جنوب کرمان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، مجید سیمی در تشریح انهدام این باند سرقت مسلحانه اظهار کرد: این باند از حدود شش ماه گذشته اقدام به سرقت مسلحانه و راهبندان در جنوب استان کرمان می کرد که پس از دستور قضائی و تلاش های شبانه روزی ماموران پلیس اطلاعات این باند منهدم شد.

وی تصریح کرد: تمامی از اعضای این باند به اسامی (م. ف) و (ط. الف) و (ع. ق) اهل استان کهکیلویه و بویراحمد هستند و سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت مسلحانه در استان هرمزگان به ویژه شهر رودان را در کارنامه سیاه خود دارند.

سیمی گفت: طی انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی توسط پلیس اطلاعات کهنوج، محل اخفای متهمان مورد شناسایی قرار گرفت و در یک عملیات غافل گیرانه متهمان به همراه دو قبضه اسلحه کلاشینکف و مقادیر زیادی فشنگ جنگی دستگیر شدند.

وی عنوان کرد: پرونده در حال حاضر در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کهنوج در حال رسیدگی است و متهمان با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند.