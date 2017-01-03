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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۴

دادستان کهنوج خبر داد:

باند سرقت مسلحانه کهکیلویه و بویراحمدی در جنوب کرمان منهدم شد

باند سرقت مسلحانه کهکیلویه و بویراحمدی در جنوب کرمان منهدم شد

کهنوج - دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کهنوج گفت: تمامی اعضای باند سرقت مسلحانه و راهبندان در منطقه جنوب استان کرمان در کهنوج دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان،  مجید سیمی در تشریح انهدام این باند سرقت مسلحانه اظهار کرد: این باند از حدود شش ماه گذشته اقدام به سرقت مسلحانه و راهبندان در جنوب استان کرمان می کرد که پس از دستور قضائی و تلاش های شبانه روزی ماموران پلیس اطلاعات این باند منهدم شد.

وی تصریح کرد: تمامی از اعضای این باند به اسامی (م. ف) و (ط. الف) و (ع. ق) اهل استان کهکیلویه و بویراحمد هستند و سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت مسلحانه در استان هرمزگان به ویژه شهر رودان را در کارنامه سیاه خود دارند.

سیمی گفت: طی انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی توسط پلیس اطلاعات کهنوج، محل اخفای متهمان مورد شناسایی قرار گرفت و در یک عملیات غافل گیرانه متهمان به همراه دو قبضه اسلحه کلاشینکف و مقادیر زیادی فشنگ جنگی  دستگیر شدند.

وی عنوان کرد: پرونده در حال حاضر در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کهنوج در حال رسیدگی است و متهمان با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند.

کد مطلب 3867249

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