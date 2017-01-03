کشف حجاب رضاخانی آثار ناهنجاری برای کشور و فرهنگ ما در پی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در آغاز جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی گفت: یاد و نام این اسوه ورزشی را گرامی می داریم که در نهایت هم مشخص نشد چگونه رخت از جهان فرو بست.

رییس شورای شهر تهران افزود: این ورزشکار الگوی پهلوانی برای مردم و همه ورزشکاران ایرانی است.

وی در ادامه به جنایت رضاشاه درباره کشف حجاب اشاره کرد و گفت: این اقدام شوم با حمایت استعمار جهانی و توسط رضاشاه آغاز شد.

چمران گفت: این اقدام شوم آثار ناهنجاری برای کشور و فرهنگ ما در پی داشت.