  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۳

رئیس شورای شهر تهران:

کشف حجاب رضاخانی آثار ناهنجاری برای کشور و فرهنگ ما در پی داشت

کشف حجاب رضاخانی آثار ناهنجاری برای کشور و فرهنگ ما در پی داشت

مهدی چمران با اشاره به سالگرد کشف حجاب توسط رضاخان گفت: کشف حجاب آثار ناهنجاری برای کشور و فرهنگ ما در پی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در آغاز جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی گفت: یاد و نام این اسوه ورزشی را گرامی می داریم که در نهایت هم مشخص نشد چگونه رخت از جهان فرو بست.

رییس شورای شهر تهران افزود: این ورزشکار الگوی پهلوانی برای مردم و همه ورزشکاران ایرانی است.

وی در ادامه به جنایت رضاشاه درباره کشف حجاب اشاره کرد و گفت: این اقدام شوم با حمایت استعمار جهانی و توسط رضاشاه آغاز شد.

چمران گفت: این اقدام شوم آثار ناهنجاری برای کشور و فرهنگ ما در پی داشت.

کد مطلب 3867254
سیامک صدیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها