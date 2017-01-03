به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه‌های پیشتاز در بخش‌های مختلف جشنواره را اعلام کرد.

در بخش نویسندگان برتر جشنواره، دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد و علوم پزشکی اصفهان با ثبت بیشترین اثر به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم جای گرفته‌اند.

در بخش ویژه جشنواره نیز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آثار ثبت شده بیشتری از دیگر دانشگاه‌ها داشته و پیشتاز است و دانشگاه‌های خواجه نصیرالدین طوسی و علوم پزشکی تبریز نیز دوم و سوم هستند.

اما در بخش آثار برگزیده که بیشترین آثار دریافت شده در جشنواره نیز مربوط به این بخش است، تاکنون دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و تبریز با فاصله زیاد از دیگر دانشگاه‌ها رقابت نزدیکی با هم داشته و به ترتیب با ثبت یک هزار و ۲۱ و ۸۸۲ اثر در جایگاه اول و دوم قرار گرفته‌اند.

دانشگاه شهید بهشتی نیز با ۳۸۱ اثر بعد از این دو دانشگاه بیشترین آثار را ثبت کرده است.

در بخش نشریات برگزیده نیز رقابت نزدیکی بین چند دانشگاه ایجاد شده و دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، شهید بهشتی و فردوسی مشهد با فاصله کمی از یکدیگر به ترتیب در جایگاه‌ اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

همچنین با اعلام تمدید مهلت ثبت‌نام در جشنواره رسانه و مطبوعات دانشجویی موسوم به «تیتر۱۰» تا یکم اسفند ماه سال جاری، نشریات دانشجویی که تا ۳۰ بهمن ماه منتشر می‌شوند هم می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

متقاضیان شرکت در این جشنواره می‌توانند برای ثبت نام تا یکم اسفند ماه سال جاری به سامانه ثبت‌نام به آدرس http://nashriat.titr۱۰.ir/ مراجعه کنند.