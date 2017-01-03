پردیس تئاتر تهران برای اجراهای عمومی سال ۱۳۹۶ فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این فراخوان آمده است:

«پردیس تئاتر تهران» به‌عنوان یک مجموعه بزرگ تئاتر و با دارا بودن ده سالن اختصاصی، فضاهای متنوع و امکانات مختلف مفتخر است که در ایام خجسته پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت خود را زیر نظر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران آغاز می کند. این مجموعه بزرگ نمایشی در نظر دارد در راستای توسعۀ فعالیت هنرهای نمایشی در شهر تهران و به‌ منظور خدمات هنری به شهروندان با رویکرد تئاتر حرفه‌ای و تولید نمایش‌های فاخر و باکیفیت هنری، شرایط حمایت از گروه‌های نمایشی را فراهم سازد. از هنرمندان و گروه‌های فعال در شهر تهران برای اجرای عمومی آثار نمایشی خود و یا فعالیت تخصصی و عملی در حوزۀ تئاتر دعوت می شود با ارائۀ اثر و یا پیشنهادات خود در این امر مهم شرکت جویند. شورای هنری مجموعۀ «پردیس تئاتر تهران» متشکل از استادان و پیشکسوتان و کارشناسان هنر نمایش، پس از ارزیابی آثار متقاضیِ اجرای عمومی در سال ۱۳۹۶ موارد پذیرفته شده را اعلام خواهد کرد.

با توجه به ظرفیت، فضا و امکانات «پردیس تئاتر تهران» آثار نمایشی در انواع مختلف: تئاتر صحنه‌ای، تئاتر کودک و نوجوان، نمایش میدانی، تئاتر عروسکی، نمایش آئینی و سنتی و آثار تجربی در این مجموعه به اجرا درخواهد آمد. لذا هنرمندان و گروه‌های نمایشی می‌توانند متقاضی اجرا در این پردیس بوده و مجموعه به‌تناسب هویت سالن جهت انتخاب و معرفی آثار نمایشی اقدام خواهد نمود. «پردیس تئاتر تهران» با در نظر گرفتن سطح و قابلیت هنری گروه‌های متقاضی و با تأکید بر کیفیت مطلوب آثار نمایشی در سه سطح: گروه‌های حرفه‌ای، گروه‌های جوان و گروه‌های دانشجویی و تجربی، پذیرای تقاضای هنرمندان خواهد بود. لازم به ذکر است که آثار متقاضی باید حائز شرایط اجرای عمومی باشد، در این صورت از آثار نمایشی به‌تناسب نوع و ویژگی و کیفیت اثر حمایت خواهد شد.

اهداف و رویکرد تولید و اجرای تئاتر در پردیس تئاتر تهران شامل فراهم نمودن زمینۀ مناسب جهت فعالیت تخصصی و هنری و مشارکت هنرمندان تئاتر و تولید آثار باکیفیت و بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات موجود در کمک به رشد، توسعه و هدایت تولیدات نمایشی، توجه به سیاست‌های کلان فرهنگی در جهت نیل به آرمان‌شهر ایرانی و اسلامی و اهمیت توجه به مضامین منطبق بر فرهنگ بومی،‌ ملی و اسلامی در شهر تهران، تمرکززدایی از فعالیت سالن‌های نمایشی کلان‌شهر تهران در راستای توسعۀ عدالت فرهنگی و امکان بهره‌مندی شهروندان مناطق مختلف از فعالیت گروه‌های هنری و آثار نمایشی مطلوب، فعالیت مستمر «پردیس تئاتر تهران» در راستای ارائۀ خدمات هنری و تبدیل‌شدن به یک پایگاه متمرکز هنری در کنار حمایت از گروه‌های نمایشی حرفه‌ای و جوان و توجه به گروه مخاطبان آثار نمایشی با اصالت و کمک به فرایند تولید آثار تجربی و نمایش‌های سنتی، آئینی و دینی، اولویت بخشی و مشارکت در حمایت از تولیدات هنری و رویدادهای نمایشی اعلام شده است.

گروه‌های نمایشی متقاضی اجرای عمومی در سال ۱۳۹۶ حداکثر تا ۲۵ بهمن ماه سال جاری فرصت دارند با تکمیل فرم تقاضا و ارائۀ یک نسخه از نمایشنامه و سابقۀ هنری و گروهی و همچنین شرح مکتوب شیوه اجرایی و یا ارایه یک نسخه از فیلم اجرا، تقاضای خود را به واحد هنری «پردیس تئاتر تهران» ارائه دهند.

حداکثر تا نیمه اسفند سال جاری گروه‌های منتخب شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ معرفی خواهند شد.

هنرمندان و نماینده گروه‌های نمایشی لازم است با مراجعه به «پردیس تئاتر تهران» واقع در اتوبان امام علی(شمال به جنوب)، خروجی شهید محلاتی (به سمت شرق)، خیابان شهید شاه‌آبادی جنوبی، بعد از میدان مالک اشتر، خیابان شهید بقایی، پردیس تئاتر تهران، شماره تلفن ۳۳۰۳۴۱۷۲ جهت تکمیل فرم تقاضا و ارائۀ یک نسخه از نمایشنامه و یا لوح فشرده (cd) فیلم اثر اقدام کنند.