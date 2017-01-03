به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ناصری پور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در ضرورت توجه به مساله فرهنگ و هنر اظهارکرد: مساله فرهنگ از جمله مواردی است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته و یکی از جدی ترین دغدغه های ایشان بوده است، ما نیز در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همین اصل را مدنظر و جزو اهداف کلان قرار داده ایم تا ضمن تولید محصولات فرهنگی سالم و تاثیرگذار بتوانیم از تولید محصولات مخرب و ضد فرهنگی نیز جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه در همین راستا نخستین جشنواره فیروزه با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی محصولات فرهنگی برتر، شناسایی و تقدیر از عوامل تولید این محصولات، گسترش ادبیات تولید محصولات فرهنگی فاخر و بروزآوری بانک اطلاعات محصولات فرهنگی برگزار خواهد شد، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محصولات فرهنگی مختلفی از پوستر، بروشور و کتاب گرفته تا فیلم های سینمایی و محصولات سمعی و بصری در دستگاه‌های فرهنگی کشور تولید و عرضه شده است و هم اکنون به دنبال این هستیم تا از تولیدکنندگان و حامیان تولید این محصولات در این جشنواره قدردانی و حمایت کنیم.

ناصری پور با اشاره به فعالیت بخش مردمی این جشنواره اظهارکرد: در این بخش شهروندان می توانند با تلفن همراهشان از بهترین محصولات فرهنگی از نظر خود عکس گرفته و پس از بارگذاری آن در اینستاگرام، هشتگ #جشنواره_فیروزه را به عنوان توضیح تصویر درج کرده و حساب کاربری @ Kafehsara را بر روی عکس تگ کنند. سپس این تصاویر در صفحه جشنواره در اینستاگرام به آدرس Kafehsara منتشر شده و به بهترین تصاویری که در اینستاگرام منتشر شده باشد هدایایی اعطا خواهد شد.

به گفته وی اقبال مخاطبان نیز در این بخش مورد توجه داوران قرار گرفته و بخشی از برندگان نیز از میان افرادی خواهند بود که انتشار تصویرشان در صفحه اینستاگرام جشنواره بیشتر مورد پسند واقع شده باشد.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره بخش دیگر جشنواره نیز گفت: در این بخش تمامی افرادی که در سازمان فرهنگی هنری شهر تهران مشغول فعالیت هستند و از بد تاسیس سازمان اقدام به تولید محصولات فرهنگی کرده‌اند امکان شرکت دارند.

وی با بیان اینکه فراخوان دریافت آثار در این جشنواره از نهم دی ماه آغاز شده و تا ۲۵ دی ماه ادامه خواهد داشت، گفت: تولیدکنندگان محصولات فرهنگی در سازمان می توانند آثار خود را در قالب محصولات چاپی همچون کتاب و بروشور، نشریه، کاتالوگ، پوستر، هدایای تبلیغاتی، پازل و ... و در قالب محصولات دیداری و شنیداری مانند فیلم کوتاه، فیلم مستند، سریال، انیمیشن، تئاتر، نرم افزار، بازی رایانه ای، موسیقی و ... ارائه کنند، همچنین امکان ارائه محصولات حجمی همچون هنرهای دستی و ماکت و تندیس و ... نیز فراهم شده است.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین از دریافت آثار مرتبط با موضوعات قرآنی و خانواده در نخستین جشنواره فیروزه خبر داد و افزود: متقاضیان شرکت در این جشنواره می بایست ضمن پرکردن فرم شرکت در جشنواره، نسخه ای از محصول خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در طبقه چهارم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در بلوار کشاورز نبش خیابان دائمی ارسال کنند.

وی درباره اینکه آیا امکان تمدید مهلت شرکت در این جشنواره وجود دارد یا خیر نیز گفت: در حال حاضر نمی توان به طور قطع در این مورد اظهارنظر کرد و باید منتظر میزان استقبال و آثار ارائه شده باشیم. اما در صورت تمدید مهلت شرکت در این جشنواره حتما از طریق رسانه ها و سایت جشنواره اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

ناصری پور با بیان اینکه به برگزیدگان این جشنواره در بخش های مختلف هدایایی داده خواهد شد، خاطرنشان کرد: آیین نامه و شرایط شرکت در این جشنواره در سایت جشنواره به نشانی mahsoolat.farhangsara.ir به طور کامل وجود دارد.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری این جشنواره در سال های آتی نیز خبر داد و گفت: فرهنگ پدیده ای است که تنها با مشارکت آحاد و گروه های مختلف جامعه می توان شاهد رشد و شکوفایی آن شد و ما نیز به دنبال این هستیم تا با افزایش مشارکت مردم شاهد شکوفایی و رشد هرچه بیشتر فرهنگ اسلامی و ایرانی شویم.