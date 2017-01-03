۸.۶ میلیارد ریال به طرح های اقتصاد مقاومتی بشرویه پرداخت شد

علی اصغر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ کارگاه اقتصاد مقاومتی با اعتبار ۲۷۸ میلیون تومان راه اندازی شده است.

وی بیان داشت: ۳۴ متقاضی اشتغال به بانک معرفی شده اند که به آنان نیز مبلغ ۵۸۷ میلیون تومان تسهیلات داده شده است.

وی افزود: طرح های اشتغالزایی بسیج سازندگی در راستای اقتصاد مقاومتی و کمک به صنایع تولیدی داخل است.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان بشرویه اظهار داشت: پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی همه در جهت راه اندازی کارگاه های کوچک و زودبازده در عرصه های دام سبک وسنگین، ماهی سردابی و گرمابی، زنبورعسل، بلدرچین، بوقلمون، گلخانه، زعفران، قارچ، مرغ بومی، شتر و ... بوده است.

غلامرضا رجبی بیان کرد: بسیج سازندگی در راستای کمک به مناطق محروم نیز در قالب برگزاری اردوهای یک روزه در عرصه های برداشت محصول، قالی بافی، فرهنگی و ... یک هزار و ۳۱ نفر از برادران و خواهران جهادی را اعزام کرده است که این نشان از همت والای این جهادگران دارد.

وی گفت: امسال نیز در قالب طرح اردوهای هفت روزه در عرصه های محرومیت زدایی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و ... توانسته ایم بیش از ۵۰ نفر جهادگر بسیجی برادر و خواهر را به مناطق محروم و مورد هدف اعزام کنیم.

رجبی افزود: اردوهای جهادی سه روزه نیز در عرصه های آموزشی و عمرانی با فعالیت ۲۳ نفر از برادران و اردوهای جهادی ۱۰ روزه دانش آموزی نیز با فعالیت ۱۰۰ دانش آموز برادر و خواهر انجام شده است.

ارسال ۴۸۰ تانکر آب به روستاهای بشرویه

مسئول بسیج سازندگی بشرویه گفت: در جهت کمک و رفع بی سوادی هم که یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده است، طرح سواد آموزی با همکاری نهضت سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بشرویه را دنبال می کنیم که در دوره های سوادآموزی، تعداد ۳۶ نفر در این طرح جذب شده و همکاری داشته اند.

وی همچنین از برگزاری کلاس های آموزشی برای کشاورزان شهرستان هم خبرداد و افزود: در روستاهای مختلف با هدف بالا بردن سطح آگاهی به منظور افزایش راندمان تولید و کاهش خطرات احتمالی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه نیز بیش از ۸ نشست فعال با کمک مهندسین بخش کشاورزی انجام شده است.

رجبی در خصوص مرمت و بازسازی قنوات هم گفت: با همکاری جهاد کشاورزی و مهندسین عامل، جهت افزایش آبدهی قنوات به روستاییان در سه روستای محمدآباد نیگنان، ایرجیه اصفاک و نیگو کار مرمت و بهسازی با اعتبار ۷۹۰ میلیون ریال انجام شده و امید است تا این عملیات ادامه داشته باشد.

مسئول بسیج سازندگی بشرویه همچنین با اشاره به خشکسالی ها و کم شدن آب های سطح زمین اظهار داشت: در راستای کمک و آبرسانی به روستاییان نیز ۲۰ روستای تحت پوشش شهرستان با حجم آب بالغ بر پنج هزار و ۷۶۰ مترمکعب و تعداد ۴۸۰ تانکر آبرسانی شده اند.