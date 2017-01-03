هوای سرد و وزش باد مهمان زنجانی ها می شود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان زنجان صاف قسمتی ابری خواهد بود ولی از ظهر چهارشنبه بر میزان ابرها افزوده می شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر دادو گفت: شهروندان زنجانی از تردد در محدوده ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کردو یاد آورشد: دمای هوای استان زنجان از امروز تا روز پنجشنبه کاهش می یابد.

یاغموری به دمای هوای فعلی شهر زنجان اشاره کردو گفت: دمای فعلی شهر زنجان شش درجه سانتیگراد زیر صفر است که نسبت به دیروز در همین ساعت دو درجه سرد شده است.

وی به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو گفت: در این میان قیدار و خرمدره با ۱۰ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و آببر با ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان بودند.