تیم والیبال سپهرالکتریک قزوین به مصاف کریمه قم می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته دهم لیگ یک والیبال باشگاهای کشور، تیم سپهرالکتریک قزوین در خانه برابر کریمه قم به میدان می رود.

این بازی ساعت ۱٦ در سالن شهید بابایی برگزار می شود.

تیم سپهرالکتریک قزوین هم اکنون در مکان دوم گروه قرار دارد.

دعوت فوتسالیست های استان به اردوی تیم ملی

سهند رضاپور و حمید رضا کریمی از قزوین به مرحله دوم اردوی تدارکاتی تیم ملی زیر ۲۰ فوتسال دعوت شدند.

۱۹ بازیکن دعوت شده به مرحله دوم اردوی تدارکاتی تیم ملی تمرینات خود را از پنجشنبه آغاز می کنند.

اردوی ملی پوشان در کمپ تیم ملی برگزار می شود.

برگزاری مسابقات بادی کلاسیک، بادی بیلدینگ و فیزیک قهرمانی استان

رقابت های بادی کلاسیک، بادی بیلدینگ و فیزیک قهرمانی استان اواخر بهمن برگزار می شود.

مسابقات استانی طی روزهای ۲۸و۲۹بهمن ماه برگزار خواهد شد.

احتمال میزبانی رقابت های کشوری سوم اسفند در قزوین وجود دارد.

تیم فوتسال طرح و توسعه فردا به میدان می رود

در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور و در بازی هفته شانزدهم تیم فوتسال طرح و توسعه اولوند در تهران به مصاف تیم تاسیسات دریایی می رود.

این بازی ساعت ۱۶ در سالن هندبال تهران برگزار می شود.

تیم طرح و توسعه با ۸ امتیاز در مکان دوازدهم گروه قرار دارد.

هفت مجمع انتخاباتی هیئت های ورزشی در آینده نزدیک

هیئت های ورزشی جانبازان و معلولان، نجات غریق، موتور سواری و اتومبیل رانی، تیر و کمان، دو ومیدانی، ژیمناستیک و هندبال در مرحله چاپ آگهی و تعیین تاریخ برگزاری هستند.

دوره ثبت نام برای انتخابات ریاست هیئت موتور سواری و اتومبیل رانی به دلیل نداشتن کاندیدا تجدید شده و در صورت ادامه این روند، هیئت برای مدت ۶ ماه به صورت سرپرست اداره می شود.

در استان نزدیک به ۵۰ هیئت ورزشی بصورت فعال، نیمه فعال و راکت در استان دایر هستند.

سمینار آموزش حقوقی اسب و سوارکاری در استان برگزار شد

به همت هیئت سوارکاری استان، سمینار آموزش حقوقی اسب و سوارکاری با شرکت ۵۰ نفر از باشگاه های استان برگزار شد.

این همایش زیر نظر واردی مشاور حقوقی فدراسیون سوارکاری پیرامون قرارداد پانسیون اسب، مالک و مربی، سوار و مربی مالک اسب، سوارکار و معاملات اسب و شرایط نقل و انتقال برگزار شد.

در استان ۷ باشگاه سوارکاری فعالیت می کنند.

دو مربی استان در دوره مربیگری درجه ۱ تنیس روی میز

آمنه نعلچی و ملیحه بیک در دوره مربیگری درجه یک این رشته که در تهران برگزار شد شرکت داشتند.

ازبین ٥٠ مربی بانوی استان، نعلچی و بیک در کلاس مربیگری درجه یک که به میزبانی اکادمی تنیس روی میز برگزار شد شرکت و با سیستم جدید مربیگری آشنا شدند.

تساوی کاسپین در خانه

در ادامه بازی های هفته چهارم دور برگشت لیگ دو فوتبال کشور، تیم فوتبال کاسپین در خانه برابر بانی گستر کیش به تساوی ۱-۱ رسید.

کاسپین با ۱۰ امتیاز در انتهای جدول گروه سه قرار دارد.

دونده تاکستانی در اردوی تیم ملی

سبحان طاهرخانی دونده تاکستانی به مرحله سوم اردوی تدارکاتی تیم ملی دوومیدانی دعوت شد.

این اردو از ۱۵ دی در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.

اردوی تدارکاتی تیم ملی دو و میدانی با هدف آماده سازی برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا برگزار می شود.