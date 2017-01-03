اعزام تیم ملی والیبال نشسته بانوان به مسابقات جام بین قاره ای

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، بتول مشرف جوادی، نایب رئیس فدراسیون جانبازان در این زمینه گفت: تیم والیبال نشسته بانوان برای شرکت در مسابقات بین قاره ای خردادماه به چین اعزام می شود، اما هنوز برای برگزاری اردوهای این تیم تصمیمی نگرفته ایم.



وی درباره برگزاری اردوهای تیم های ملی خاطرنشان کرد: اردوهای تیم های ملی برای شرکت در بازی های پاراآسیایی را در سال جدید برگزار می کنیم اما تلاش می کنیم تا اردوهای آماده سازی والیبال نشسته را امسال برگزار کنیم.



مشرف جوادی درباره رشته هایی که به بازی های پاراآسیایی جاکارتا اعزام می شوند، گفت: در خصوص رشته های اعزامی به بازی های پاراآسیایی جاکارتا تصمیماتی گرفته شده، اما هنوز ابلاغ نشده است. با این حال برخی رشته های بانوان به این مسابقات اعزام می شوند.