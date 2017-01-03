«امیلی و صعود» به قلم نویسنده «آن شرلی» تجدیدچاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات قدیانی، رمان «امیلی و صعود»، قصه­ دختر پر تلاشی­ است که باید به افراد کهنه ­اندیش قول دهد دیگر به نویسندگی نپردازد... آیا این اولین قدم امیلی به قله و صعود است. زمانی که شعرهای امیلی به چاپ می­رسند و او به نویسنده­ی روزنامه شهر تبدیل می­شود به نظر می‌­آید که موفقیت در راه است.

ال. ام. مونتگمری، نویسنده کتاب امیلی و صعود، که تنها همراه پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می­کرد، به تخیلات و طبیعت و کتاب­‌ها و مخصوصاً نوشتن خو گرفت و وقتی که فقط نه سال داشت، شعر می­ سرود.

امیلی و صعود (کتاب دوم)، ترجمه­ سارا قدیانی، در نوبت دوم چاپ و در ۵۰۴ صفحه در اختیار علاقه ­مندان قرارگرفته. زبان و کلام شیوا و درست مترجم توانسته ارتباط بسیار خوبی با مخاطب خود برقرار کند و این ارتباط مخاطب را به مطالعه­ جلدها و داستان ­های بعدی این نویسنده تشویق می­کند؛ در از این کتاب آمده:

«خیلی وقت است که سراغ دفتر خاطراتم نیامده‌­ام. توی خانه­ خاله روت به این راحتی‌­ها نمی‌شود وقت آزاد پیدا کرد، اما الان جمعه شب است و من نتوانستم برای تعطیلات آخر هفته به خانه برگردم. به همین خاطر برای آرام کردن خودم سراغ خاطره­ نویسی آمده­‌ام...»

مؤسسه انتشارات قدیانی، کتاب امیلی و صعود، نوشته­ ال. ام. مونتگمری و ترجمه­ سارا قدیانی را در نوبت دوم چاپ در تیراژ ۱۶۵۰نسخه به قیمت ۲۲۰۰۰ تومان روانه بازار کتاب کرد.