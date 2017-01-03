«امیلی و صعود» به قلم نویسنده «آن شرلی» تجدیدچاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات قدیانی، رمان «امیلی و صعود»، قصه دختر پر تلاشی است که باید به افراد کهنه اندیش قول دهد دیگر به نویسندگی نپردازد... آیا این اولین قدم امیلی به قله و صعود است. زمانی که شعرهای امیلی به چاپ میرسند و او به نویسندهی روزنامه شهر تبدیل میشود به نظر میآید که موفقیت در راه است.
ال. ام. مونتگمری، نویسنده کتاب امیلی و صعود، که تنها همراه پدربزرگ و مادربزرگش زندگی میکرد، به تخیلات و طبیعت و کتابها و مخصوصاً نوشتن خو گرفت و وقتی که فقط نه سال داشت، شعر می سرود.
امیلی و صعود (کتاب دوم)، ترجمه سارا قدیانی، در نوبت دوم چاپ و در ۵۰۴ صفحه در اختیار علاقه مندان قرارگرفته. زبان و کلام شیوا و درست مترجم توانسته ارتباط بسیار خوبی با مخاطب خود برقرار کند و این ارتباط مخاطب را به مطالعه جلدها و داستان های بعدی این نویسنده تشویق میکند؛ در از این کتاب آمده:
«خیلی وقت است که سراغ دفتر خاطراتم نیامدهام. توی خانه خاله روت به این راحتیها نمیشود وقت آزاد پیدا کرد، اما الان جمعه شب است و من نتوانستم برای تعطیلات آخر هفته به خانه برگردم. به همین خاطر برای آرام کردن خودم سراغ خاطره نویسی آمدهام...»
مؤسسه انتشارات قدیانی، کتاب امیلی و صعود، نوشته ال. ام. مونتگمری و ترجمه سارا قدیانی را در نوبت دوم چاپ در تیراژ ۱۶۵۰نسخه به قیمت ۲۲۰۰۰ تومان روانه بازار کتاب کرد.
نظر شما