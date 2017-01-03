به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، «حبیبالله عبداللهی» جانباز مدافع حرم از استان البرز با حضور در دفتر رئیسکل دادگستری استان البرز با وی دیدار کرد.
در این دیدار عبداللهی با تقدیر از دستگاه قضایی استان البرز از اقدامات انجامشده در راستای حفظ حقوق شهروندان و بیتالمال در استان توسط این مجموعه تقدیر و رویکرد دستگاه قضایی را موجب دلگرمی همهکسانی دانست که دل درگرو انقلاب دارند.
احمد فاضلیان، رئیسکل دادگستری استان البرز نیز با اشاره به اینکه شهدا در خط مقدم دفاع از حریم اسلام، انقلاب و آرمانهای نظام و امام خمینی(ره) هستند، گفت: امروز مدافعان حرم توفیق و افتخار دفاع از حریم اهلبیت علیهمالسلام را کسب کردهاند که آرزوی هر محب آل رسول الله (ص) است.
وی تصریح کرد: حضور جوانان پاک، مؤمن و شجاع این سرزمین در جبهههای دفاع از حریم اهلبیت(ع) یکبار دیگر ثابت کرد گذر زمان، ذرهای از ایمان، بصیرت و آمادگی نسل فعلی در مقایسه با نسل اول انقلاب کم نکرده بلکه باصلابت و عزمی استوارتر در رکاب ولایت از اهداف جهانی اسلام دفاع و پاسداری میکنند.
فاضلیان رنجی که جانبازان دفاع مقدس و مدافع حرم از جراحات خود میکشند را سخت اما همراه با اجر الهی دانست و گفت: همه مردم ایران مدیون مدافعان حرم هستند که امروز در کنار دفاع از حریم اهلبیت، از مرزهای کشور دفاع میکنند تا در منطقهای ناآرام، شاهد سرزمینی امن باشیم.
