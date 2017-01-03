وابستگی دانشگاه تهران به بودجه های دولتی کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمود نیلی احمدآبادی در دومین گردهمایی دانشجویان بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران گفت: پشتیبانی و کمک به دانشگاه تهران کمک به کشور است. اگر به جایگاه ویژه این دانشگاه در طول تاریخ نگاه کنیم، قطعا هیچ نهاد آموزش عالی و آموزشی نیست که مانند دانشگاه تهران اثرگذار باشد.

وی افزود: هر توسعه فرهنگی که در کشور می‌بینید اثری از دانش‌آموختگان و دانشگاه تهران در آن وجود دارد.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این دانشگاه در سطح بین‌المللی نیز شناخته شده و براساس آخرین رده بندی‌های جهانی است.

نیلی احمدآبادی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته تشکیلات مدرنی که دانشجویان و دانشگاه تهران را مستقیما پشتیبانی کند وجود نداشته است، افزود: دانشکده فنی این دانشگاه نهادی را ایجاد کرد که هیچ وابستگی به دولت نداشته و به این طریق بنیاد حامیان دانشکده فنی تاسیس شد.

وی عنوان کرد: در آینده نزدیک دانشگاه تهران با کمک حامیان خود می‌تواند وابستگی‌اش را حتی از بودجه‌های دولتی کاهش دهد و وقتی در دانشگاهی وابستگی به بودجه‌های دولتی کاهش یابد، یعنی رشد واقعی علم و دانش و جهت‌گیری دقیق و سریع و اصولی برای توسعه کشور اتفاق افتاده است.

رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: البته این بدان معنا نیست که دانشگاه تهران به بودجه دولتی فکر نمی‌کند، بلکه به این معنی است که دانشگاه‌های معتبر دنیا بخش کوچکی از منابع خود را از دولت می‌گیرند و مابقی از دستاوردها و کمک پشتیبان‌ها، خیرین و نیکوکاران به دست می‌آید.