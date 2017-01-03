منچستریونایتد پیشنهاد اورتون برای فروش «اشنایدرلین» را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از «گاردین»، باشگاه منچستریونایتد پیشنهادی به ارزش ۱۹ میلیون پوند را از جانب اورتون برای فروش «مورگان اشنایدرلین» نپذیرفته است.

این هافبک فرانسوی در صدر لیست خرید ماه ژانویه «رونالد کومن»، سرمربی اورتون قرار دارد اما این باشگاه ممکن است مجبور شود برای خرید اشنایدرلین مبلغ ۲۴ میلیون پوند را بپردازد، زیرا «شیاطین سرخ» برای خرید او این مبلغ را در سال ۲۰۱۵ به ساوتهمپتون پرداخت کرده بودند.

اشنایدرلین این فصل زیر نظر «ژوزه مورینیو» تنها در هشت دیدار از لیگ برتر به میدان رفته است و انتظار می رود که وی «اولدترافورد» را ترک کند؛ همچنین اورتون نیز برای تقویت خط میانی خود به دنبال جانشینی مناسب برای «ادریسا گوئیه» است.

این هافبک سنگالی پیش از اینکه اورتون را برای حضور در جام ملت های آفریقا ترک کند، روز گذشته (دوشنبه) در آخرین بازی خود موفق شد به همراه تیمش مقابل ساوتهمپتون با نتیجه سه بر صفر پیروز شوند.