آیت الله شرعی دلسوزانه و پیوسته در فکر پیشرفت انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مناسبت درگذشت آیت الله شرعی موسس حوزه علمیه خواهران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با ‌نهایت تأسف خبر فقدان عالم ربانی حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد علی شرعی (رحمت الله علیه) را دریافت داشتیم. آن فقید سعید از پیشگامان انقلاب و عضو فعال جامعه مدرسین و از افراد بسیار پرتلاش بود و در راه انقلاب، لحظه‌ای از تلاش باز نمی‌ایستاد و دلسوزانه و پیوسته در فکر پیشرفت انقلاب اسلامی بود.

آن فقید سعید در برابر مظاهر منکرات بسیار حساس بود و در مبارزه با مفاسد اخلاقی و شرعی هیچ‌گاه کوتاهی نمی‌کرد.

به همین دلیل مرحوم آقای شرعی اصرار بر تأسیس دانشکده پزشکی مخصوص خواهران داشت و موفق به انجام آن شد، هرچند مدتی بعد مخالفان بر سر راه آن موانعی ایجاد کردند.

اینجانب این فقدان اسفناک را به جامعه محترم مدرسین و همه دوستان و علاقمندان ایشان مخصوصاً بیت شریفشان صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل برای همه بازماندگان، مخصوصاً فرزندان محترم ایشان از درگاه خدا خواستارم.