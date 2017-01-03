بازدید ۱۹۷ هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس استان ایلام

حجت الله منصوربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق باعث شد ایلام در دوران دفاع مقدس خط مقدم رشادت طلبی ها و ایثارگری های رزمندگان اسلام در مقابل هجمه ددمنشانه مزدوران رژیم بعث عراق باشد و که منجر به شکل گیری عملیات های غرورآفرینی در این استان شد.

وی ادامه داد: تنها در شهرستان شهیدپرور مهران بیش از شش هزار نفر از بهترین فرزندان این سرزمین به خون خود غلطیدند تا این نقطه استراتژیک از خاک ایران اسلامی به تصرف دشمن زبون در نیاید.

مسئول کاروان های اردویی و راهیان نور سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام تاکید کرد: با پایان جنگ تحمیلی تلاش شد با ایجاد یادمان های دفاع مقدس این فرهنگ شهادت طلبی و ایثار فراموش نشده و به نسل های بعدی منتقل شود و در این راستا یادمان شهدای شرهانی دهلران، منطقه عملیاتی میمک، یادمان های نقطه ایثار، قلاویزان و قرارگاه حضرت امیر(ع) به منظور بازدید کاروان های راهیان نور ساماندهی شد.

منصوربیگی اضافه کرد: سالانه این مناطق مورد استقبال گسترده کاروان های راهیان نور قرار می گیرد و تنها در سال جاری بیش از ۱۹۷ هزار و ۳۵۰ نفر از دیگر استان های کشور از این مناطق دیدن کرده اند.

وی با اشاره با تاثیرگذاری فرهنگ شهادت طلبی ، ایثار و از خود گذشتگی در تقویت پایه های انقلاب، گفت: طی مدت یاد شده چهار هزار و ۶۹۵ دانشجوی مراکز اموزشی استان نیز از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس سایر استانها بازدید کردند.

استان ایلام در دوران هشت سال دفاع مقدس دو هزار و ۸۰۰ شهید، ۱۱ هزار جانباز و ۳۳۲ آزاده تقدیم آرمان های نظام اسلامی کرده است.