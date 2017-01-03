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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی خبر داد:

توجه به اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در لایحه ششم توسعه

توجه به اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در لایحه ششم توسعه

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان از توجه به این اتحادیه در لایحه ششم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی با بیان اینکه رویکرد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، انجام کارهای زیربنایی چه در حوزه تربیتی و چه در حوزه ساختاری است، گفت: پیگیر آن بودیم که جایگاهی برای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص یابد که خوشبختانه پس از تدوین ۵ برنامه بالادستی توسعه در برنامه ششم، به اتحادیه انجمن های اسلامی توجه شد.

وی با اشاره به اینکه لایحه ششم توسعه، سندی بالادستی برای برنامه ریزان کشور است، گفت: تاکنون در برنامه های ۵ ساله این اتحادیه دانش آموزان جایگاهی نداشته که خوشبختانه این فرصت در برنامه ۵ ساله ششم ایجاد شده است.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اضافه کرد: با مشورت و بررسی کارشناسان حوزه آموزشی، برخی نمایندگان مجلس، تعدادی از پیشکسوتان حوزه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموان و برخی مسئولان دولتی، پیشنهادی برای گنجاندن اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به مجلس داده شد که ابتدا در کمیسیون آموزش و پرورش به تصویب رسید، آذرماه در کمیسیون تلفیق و روز گذشته نیز صحن علنی مجلس آن را تصویب نهایی کرد.

علامتی با اشاره به ماده ۷۹ بند «ج» لایحه ششم توسعه گفت: بر اساس این قانون، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و سازمان دانش آموزی ضوابطی را پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برساند.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تاکید کرد: با این مصوبه دست آموزش و پرورش و دولت برای حمایت بیشتر از این مجموعه های انقلابی باز است و از مجلس، کمیسیون تلفیق، کمیسیون آموزش و سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش برای همراهی تشکر می کنم.

به گفته وی: این مصوبه از سال ۹۷ اجرایی خواهد شد.

علامتی همچنین با اشاره به بخش های دیگر لایحه ششم توسعه، گفت: یکی از مصوبات روز گذشته مجلس، توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش آموزی به ویژه سفرهای زیارتی و راهیان نور است.

کد مطلب 3867321
نورا حسینی

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