علی جعفری پویان نوازنده، مدرس ویولن و طراح و ایده پرداز مراسم «سال نوای موسیقی ایران» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایده برگزاری آیین «سال نوای موسیقی ایران» از سال گذشته در حرکتی کاملا شخصی توسط بنده و با مدیریت فرهنگسرای نیاوران به بهانه سالروز استاد ابراهیم لطفی مطرح شد و تصمیم گرفتم در سال اول با توجه به اینکه خودم از شاگردان این هنرمند ارزشمند بودم با همیاری دیگر شاگردانشان از ایشان تجلیل کنیم که خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد.

وی ادامه داد: سال هاست دغدغه آگاه سازی محیط پیرامونم را نسبت به اینکه نوازندگی امری صرفا تفننی نیست، دارم و اعتقادم بر این است حرفه و شغل ما همیشه مورد آسیب قرار گرفته و انسان های با ارزش در این حرفه در هر لحظه به دلیل کم توجهی لطمه های جدی می خورند. حال با توجه به حمایت هایی که جناب عباس سجادی مدیر بنیاد آفرینش های هنری نیاوران برای برگزاری هر دو دوره این آیین انجام داده اند، خیالمان بابت داشتن فضایی آبرومند مانند فرهنگسرای نیاوران که خانه ای برای «سال نوا» خواهد بود، راحت شده ضمن اینکه سال نوای امسال به لطف و همیاری تقریبا ٩٠ نفر از دوستان و همکاران محترمم برگزار می شود.

این نوازنده بیان کرد: امیدوارم «سال نوا» هر سال بهتر از دوره قبل برگزار شود و بتوانیم سال آینده به غیر از نوازندگان و مدرسان موسیقی کلاسیک از اساتید موسیقی ایرانی نیز تجلیل به عمل بیاوریم. به هر صورت ما براین باوریم این هنرمندان و استادان عزیز شاگردان زیادی را پرورش داده و انسان‌های اثرگذاری برای نسل آینده‌شان بوده اند. امیدوارم ما یادمان نرفته باشد که باید این تابلوهای زیبا و به یاد ماندنی را به دیوار موسیقی بزنیم.

جعفری پویان در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: دومین آیین «سال نوای موسیقی ایران» با حمایت و همراهی مستقیم هنرمندان موسیقی برگزار می شود و آنچه ما را دلگرم و امیدوار می‌کند تداوم داشتنِ این مراسم در سال های آتی و همبستگی بیش از پیشِ جامعه نوازندگان و مدرسان است.

دبیر دومین آیین «سال نوای موسیقی ایران» در معرفی استادانی که قرار است در این برنامه تجلیل شوند، گفت: روبن طهماسیان نوازنده و مدرس ویولن، منوچهر انصاری نوازنده و مدرس ویولن، داود جعفری امید نوازنده و مدرس ویولنسل، منوچهر بیگلری نوازنده و مدرس ترومپت، رحمت افشار نوازنده و مدرس کلارینت، مرتضی دلشب مدرس تئوری موسیقی و سلفژ هنرمندانی هستند که در دومین آیین «سال نوای موسیقی ایران» از آنها تجلیل خواهد شد.