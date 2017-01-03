۱۲۰ میلیون ریال به بیماران نیازمند بیرجندی کمک شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره اوقاف شهرستان بیرجند، حجتالاسلام مهدی قاصری، با بیان اینکه طرح مهر تندرستی با هدف کمک به بیماران نیازمند اجرا میشود، اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح از موقوفاتی که برای دارو و درمان افراد نیازمند وقف شدهاند استفاده میشود.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون در بیرجند در راستای کمک به بیماران صعبالعلاج و نیازمند ۱۲۰ میلیون ریال کمک هزینه دارو و درمان اهدا شده است، بیان داشت: این مبلغ با همکاری مؤسسات خیریه و اداره اوقاف شهرستان بیرجند در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند با بیان اینکه طرح مهر تندرستی به همت سازمان اوقاف طی چندین مرحله در سال اجرا میشود، اضافه کرد: خدماتی که در این طرح ارائه میشود شامل ارائه دارو، ویزیت رایگان و درمان سرپایی است.
قاصری با بیان اینکه هزینههای طرح مهر تندرستی از محل عواید موقوفات حاصل میشود، توضیح داد: ثبت و ترویج وقفهای جدید متناسب با نیازهای روز، اطلاعرسانی نسبت به آثار و برکات اجرای نیات واقفین، تأمین هزینههای درمانی نیازمندان، تشویق و ترغیب خیرین در راستای کمک به بیماران نیازمند از دیگر اهداف طرح مهر تندرستی است.
وی وقف در حوزه دارو و درمان را از ضروریات جامعه دانست و اضافه کرد: مهمترین نیازهای روز جامعه وقف در حوزه ازدواج، تأمین جهیزیه، کمک به فقرا و ایتام و حوزههای علمیه است که باید مورد توجه واقفین قرار بگیرد.
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