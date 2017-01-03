تشکر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین از حضور مردم در حماسه ۹دی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین با صدور پیامی از حضور باشکوه مردم استان در مراسم و برنامه های گرامیداشت هفتمین سالروز حماسه ماندگار و تاریخی نهم دی تقدیر و تشکر کرد.

در این بیانیه آمده است: مردم غیور و ولایت‌مدار استان، بویژه شهر قزوین با حضور پرشور خود در مراسم و برنامه های گرامیداشت هفتمین سالروز حماسه ماندگار و تاریخی نهم دی همچون یوم الله ۹ دی سال ۸۸، حماسه‌ای دیگر از جنس آگاهی و بصیرت آفریدند تا منافقانی که چشم امید به تحریف تاریخ این مرز پرگهر و به فراموشی سپردن فتنه و تطهیر فتنه‌گران دوخته بودند بدانند که کج‌اندیشی‌ها و دهن‌کجی‌ها از سوی ملت آزاده ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.

حضور آگاهانه ی قزوینیان همیشه در صحنه و لحظه‌شناس در مراسم بزرگداشت روزنهم دی که به هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت تبدیل شد، جلوه‌ای دیگر از بصیرت مردمان این مرز وبوم را در تقویم انقلاب اسلامی استان ثبت کرد تا استکبار جهانی و فتنه‌گران داخلی بدانند که در طراحی و اجرای نقشه‌های شوم خود برای ایجاد نفاق و تفرقه موفق نخواهند شد و ملت ایران در آستانه ایام الله دهه فجر و برگزاری سی وهشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری انتخابات بزرگ و سرنوشت‌ساز دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، اجازه ظهور فتنه جدید را به آنان نخواهد داند و با تبعیت از منویات ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای «مدظله العالی» تا پای جان از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای اسلامی حراست خواهند کرد.

درود و سپاس خداوند منان بر مردم ولایی استان که در هفتمین پاسداشت حماسه ماندگار یوم‌الله ۹ دی «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» یک بار دیگر عظمت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را در مقابل چشم جهانیان به منصه ظهور رساندند و برگ زرین دیگری در تاریخ پرگهر این استان ثبت کردند.