زهرا پورخوش مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزههنری استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب رتبه برتر مسابقات بینالمللی کاریکاتور توسط هنرمند کرمانشاهی خبر داد.
وی افزود: با اعلام نتایج مسابقه ی بین المللی کارتون Cakovec کرواسی که با موضوع «شهر مورد علاقه کودکان» برگزار شد، «فخرالدین دوست محمد» از هنرمندان حوزه هنری استان کرمانشاه توانست جایگاه دوم این مسابقات را به خود اختصاص دهد.
مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزههنری استان کرمانشاه تصریح کرد: این کاریکاتوریست کرمانشاهی همچنین توانست ضمن کسب عنوان برگزیده جشنواره بین المللی کارتون ۲۰۱۶ Urziceni رومانی، نامزد دریافت بهترین کارتونیست سال ۲۰۱۶ از طرف سایت تونزمگ شد.
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