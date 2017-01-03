به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در جریان بازدید از انجمن سینماگران استان که علی محرمی معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی و سلمانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد تبریز نیز حضور داشتند در جریان مشکلات و فعالیت های انجمن سینماگران استان قرار گرفت و با اعضاء هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن در خصوص فعالیت ها و رویکردهای این مجموعه به بحث و گفت و گو نشست.
ضرورت ایفای نقش سیاستگذاری انجمن سینماگران در حوزه سینمای آذربایجان شرقی
محمد محمدپور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقیشامگاه دوشنبه در جمع اعضاء هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن سینماگران بر عدم وابستگی انجمن سینماگران به سازمان ها و افراد تاکید کرد و گفت: هر تشکلی برای خود الزاماتی دارد و تجربه چندین ساله این را نشان میدهد که در بحث تشکلسازی باید از افراد عبور کنیم و به آنها وابستگی نداشته باشیم و اهرمهایی را در درون مجموعه جستجو و تقویت کنیم که به استحکام آن کمک میکنند.
وی ادامه داد: وظیفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت است اما ممکن است نحوه و نوع حمایتها متفاوت باشد و به این علت انجمنها نباید قائم به شخص باشند و باید به اهمیت مستقل بودن انجمن واقف باشند چرا که این امر باعث تقویت جریان سینمای استان شده و وابستگیها را کاهش میدهد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه همگرایی نقطه قوت انجمن سینماگران استان است، اظهار داشت: سیاست دولت برونسپاری فعالیتها است و این انجمن نباید خود را به عنوان مجری قلمداد کند بلکه باید با سیاستگذاری، سرمایهگذاران حوزه فرهنگ و اقتصاد را تشویق و ترغیب کند.
محمدپور خاطر نشان کرد: انجمن سینماگران استان نباید زیرساختهای فعالیتهای خود را در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جستجو کند زیرا در این صورت ما هرگز شاهد تولیدات این انجمن نخواهیم بود.
وی به راهاندازی جریان اقتصادی فرهنگی در استان تاکید کرد و افزود: در حال حاضر باید به تامین زیرساختهای اساسی توجه داشته باشیم و عناصری مثل ترغیب سرمایهگذاران برای اقتصاد فرهنگ و هنر، تشویق و ترغیب مردم به حوزه فیلم، برگزاری کلاسهای آموزشی را در انجمن تقویت کنیم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی با اشاره به اهداف این اداره کل گفت: یکی از برنامهها و اهداف ما، برگزاری همایش فرصتهای اقتصادی در زمینه فرهنگ و هنر است.
وی به موضوع شناسایی ظرفیتها و پتانسیلها در جهت درآمدزایی انجمن سینماگران اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین ظرفیتها در حوزه فیلمسازی، همکاری برای تولید فیلم با کشورهای همسایه همچون جمهوری آذربایجان و ترکیه است.
محمدپور بر مشخص کردن ردیف درآمد، آموزش و برگزاری نشستهای پژوهشی فیلمها در انجمن سینماگران استان تاکید کرد و از رئیس هیئت مدیره خواستار تدوین و جمعآوری پژوهشی پیرامون آسیبشناسی در حوزه فیلم و سینمای استان شد.
وی ادامه داد: امور رفاهی و معیشتی، امور بیمه عادی درمانی و تکمیلی که در گذشته برای افراد اختصاص داده شده باید مشخص شود تا بر اساس آن بتوان برای آینده تصمیم گیری کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به احداث شهرکهای سینمایی در استان خاطر نشان کرد: برای احداث این شهرکها نیازمند همکاری سرمایهگذاران هستیم.
برپایی سمینارها و جشنوارههای متعدد و ضعیف در استان تنها هدر دادن اعتبارات دولتی است
رئیس هیئت مدیره انجمن سینماگران آذربایجان شرقی نیز در این نشست با بیان اینکه برپایی سمینارها و جشنوارههای متعدد و ضعیف در استان تنها هدر دادن اعتبارات دولتی است، اظهار داشت: مدیران نهادهای دولتی و مسئولان برگزاری جشنوارهها میتوانند به جای برگزاری چندین جشنواره با عناوین مختلف، یک برنامه با کیفیت برگزار کنند.
علیاکبر افتخار در ادامه تصریح کرد: بازتاب یک جشنواره منسجم و هدفمند بسیار بیشتر از جشنوارههای متنوع است و با حرکت به سمت چنین هدفی و فرهنگسازی در این زمینه میتوانیم شاهد تحقق اهداف و تامین نیازها به طور کامل باشیم.
وی با بیان اینکه هزینههای برگزاری چنین جشنوارههایی را میتوان به سمت تولید آثار هنری هدایت کرد، افزود: نهادهای دولتی میتوانند برای رونق فضای فرهنگی و هنری با انجمنهای مربوط وارد ارتباط شوند تا از طریق این انجمنهای تخصصی تولید آثار توسط جوانان هنرمند و با استعداد تقویت شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن سینماگران آذربایجانشرقی همچنین خواستار توجه به امر ساخت پردیسهای سینمایی در استان شد و گفت: با توجه به نسبت و سرانه جمعیت آذربایجانشرقی، با مساله فقدان سالن سینما در تبریز و سایر شهرستان های استان مواجه هستیم و حتی یک سالن استاندارد نداریم و تنها سینمای قابل قبول، سینما ناجی است که آن نیز با استانداردهای واقعی فاصله دارد و کمبود در این حوزه به شدت احساس می شود.
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