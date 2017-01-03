ماجرای تغییر کاربری بیمارستان «شهدای عشایر»/علوم پزشکی: صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، یک شهروند خرم‌آبادی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رسانه‌ها ضمن طرح موضوع اهدای زمین بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد در سال ۱۳۴۴ از استاندار لرستان و مسئولان مرتبط خواسته است که از تغییر کاربری فضای درمانی این بیمارستان جلوگیری کنند.

در این رابطه به سراغ معاون دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان رفتیم تا جزئیات این ماجرا را جویا شویم.

علی خوارزم کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی بابیان اینکه بیمارستان شهدای عشایر فعلی سند مالکیت آن به‌صورت قطعی به نام دانشگاه علوم پزشکی است گفت: طبیعتاً وقتی مالکیت یک زمین، فضا و بنایی راداریم طرح موضوع ۶۰ یا ۷۰ سال پیش که به چه نیتی بوده به لحاظ قانونی نافذ نیست.

وی بیان داشت: مالکیت دانشگاه روی زمین بیمارستان شهدای عشایر قطعی بوده و مالکیت اصلی آن به نام دانشگاه است و بنابراین طرح این مسائل خیلی به لحاظ حقوقی و قانونی نافذ نیست و تبعاتی برای دانشگاه ندارد و در این راستا این موضوع برای ما قابل‌قبول نیست.

دانشگاه علوم پزشکی هیچ‌گونه برنامه‌ای مبنی بر واگذاری زمین دانشگاه برای موضوعات تجاری یا مسائل مرتبط ندارد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: موضوع دوم بحث واگذاری یا ساخت‌وساز بوده که دانشگاه علوم پزشکی هیچ‌گونه برنامه‌ای مبنی بر واگذاری زمین دانشگاه برای موضوعات تجاری یا مسائل مرتبط ندارد.

خوارزم کیا بابیان اینکه قراردادی را دانشگاه علوم پزشکی لرستان با قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) و همچنین استانداری منعقد کرده است گفت: این قرارداد با حضور فرمانده قرارگاه خاتم، استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی منعقد شده برای اینکه قرارگاه برای دانشگاه بیمارستانی را در منطقه «کمالوند» احداث کند که بخشی از منابع را وزارتخانه تقبل کرده و باقی اعتبارات که ۷۰ درصد بوده دانشگاه از محل اعتبارات خودش هزینه می‌کند.

وی بیان کرد: پیشنهادهایی بوده که اگر بیمارستان جدید ساخته شود بعد از احداث و تحویل قسمتی از فضای بلااستفاده فعلی بیمارستان در قبال آن هزینه ساخت در اختیار قرارگاه خاتم قرار بگیرد که دانشگاه علوم پزشکی تلاش می‌کند اگر بتواند این مبلغ را از سایر منابع تأمین کند تا این اقدام اتفاق نیفتد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید کرد: بااین‌وجود در حال حاضر دانشگاه هیچ برنامه‌ای برای واگذاری املاک خود به‌خصوص بیمارستان شهدای عشایر برای مقاصد تجاری و ... را ندارد.

خوارزم کیا بابیان اینکه آنچه ۱۰۰ درصد بوده مالکیت قطعی دانشگاه نسبت به زمین بیمارستان است گفت: به صورت قانونی نیز وقتی اختیار زمینی را به استناد سند قطعی داریم مسائل دیگر در این زمینه وارد نیست.

وی با تأکید بر اینکه این زمین و بیمارستان املاک دولت بوده و تصمیم‌گیری در این خصوص تابع قوانین و شرایطی است گفت: این تصمیمات خارج از اختیارات دانشگاه بود و نیاز به اخذ مجوز مربوطه از وزارتخانه و هیئت دولت بوده و در این راستا هیچ‌گونه سوءاستفاده یا عدم مدیریت صحیح از منابع اتفاق نخواهد افتاد.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های لرستان بوده و وجود این بیمارستان برای خدمات‌دهی به مردم مرکز استان حیاتی و ضروری است.