مانی رهنما به نیاوران آمد/ اجرای آثاری از بابک بیات

به گزارش خبرگزاری مهر، مانی رهنما خواننده حوزه موسیقی پاپ – کلاسیک، در جدیدترین اجرای خود همراه با پیانوی رضا تاجبخش، قطعات منتخب و قدیمی خود را اجرا می کند.

وی در این اجرا که ساعت ۲۰ تاریخ یاد شده برگزار می شود، ۸ قطعه از ساخته های خودش با نام های «تحملم کن»، «کجا به خنده می رسیم»، «خودم و گم کردم»، «یه پیانو یه گل سرخ»، «زندگی مسخره»، «وداع»، «یاد تو» و «آئینه وار» را اجرا می کند. مانی رهنما در این اجرا ۲ اثر از بابک بیات به نام «پرنده» و «قاب عکس» را نیز برای مخاطبان اجرا می کند. اشعار این قطعات را نیز مرحوم شهین حنانه، بابک صحرایی، حسین علی شیری و مریم اسدی سروده اند.

مانی رهنما در سال ۱۳۷۷ آلبوم «مرسدس» و در سال ۱۳۷۸ آلبوم «فصل پرواز» به آهنگسازی بابک بیات و اشعاری از مرحوم شهین حنانه و پیام پارسا را منتشر کرد که قطعه «پرنده» از آثار شناخته شده و معروف این مجموعه است.