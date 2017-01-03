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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷

نمایشگاه «این نیز بگذرد» در خانه هنرمندان ایران برپا می شود

نمایشگاه «این نیز بگذرد» در خانه هنرمندان ایران برپا می شود

علیرضا مجابی (م.آذرفر) پس از ۵ سال، آثارش را در قالب نمایشگاهی با عنوان «این نیز بگذرد» در خانه هنرمندان ایران به‌ نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «این نیز بگذرد» عنوان جدیدترین نمایشگاه آثار نقاشی و کالیگرافی علیرضا مجابی نقاش، شاعر، کالیگرافیست و پژوهشگر معاصر است که از ۱۷ تا ۲۶ دی ماه در گالری ممیز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

این نمایشگاه شامل ۲ بخش است. بخش اول به آثار نقاشی او اختصاص دارد که با تکنیک اکریلیک و در ابعاد معمولا بزرگ اجرا شده است. در بخش دوم، تابلوی مربوط به ۲ پرفورمنس مجابی که با عنوان «رنگاهنگ» (یک) و (دو) در موزه هنرهای معاصر و تالار وحدت در دوئت بداهه با خلق بداهه موسیقی خلق شده بودند، برای اولین‌بار به‌نمایش عمومی گذاشته می شوند.

بخش دیگر این نمایشگاه نیز به آثار کالیگرافی او که با تکنیک اکریلیک، رنگ روغن، ترکیب مواد و در ابعاد گوناگون خلق شده‌اند، اختصاص دارد.

این آثار به نوعی در راستای معرفی و رونمایی از خط مجابی است. متن این آثار کالیگرافی برگرفته از اشعار شاعران مطرح ایران است.

نمایشگاه آثار علیرضا مجابی جمعه ۱۷ دی ماه ساعت ۱۷ در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود و تا ۲۶ دی ماه میزبان علاقه مندان است.

کد مطلب 3867340

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