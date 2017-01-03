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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان مطرح کرد:

فرودگاه بندرعباس سودده نیست

فرودگاه بندرعباس سودده نیست

مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان با اشاره به غیراقتصادی بودن فرودگاه بندرعباس، گفت: ۱۳ فرودگاه در استان هرمزگان فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: از ۱۳ فرودگاه فعال در استان هرمزگان، یکی از فرودگاهها مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و دو فرودگاه تحت نظر وزارت نفت، دو فرودگاه مربوط به مناطق آزاد، دو فرودگاه مربوط به ارتش جمهوری اسلامی و ۶ فرودگاه هم تحت نظر شرکت فرودگاهها قرار دارند.

وی ادامه داد: روزانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ پرواز (نشست و برخاست) در این ۱۳ فرودگاه انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان بیان کرد: در حال حاضر سالانه حدود ۷۰۰ هزار مسافر در فرودگاه بندرعباس پذیرش می‌شوند که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این رقم به یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر برسد.

امانی تصریح کرد: ترمینال یک فرودگاه بندرعباس مربوط به پروازهای بین‌المللی و ترمینال دو آن به پروازهای داخلی اختصاص دارد.

وی به میزان طلب فرودگاه بندرعباس از شرکت‌های هواپیمایی اشاره کرد و گفت: این فرودگاه حدود ۵ میلیارد تومان از ایرلاین‌های مختلف بدهی دارد.

به گفته مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان، بزرگترین مشکل فرودگاه بندرعباس کمبود نیروی متخصص است و در حال حاضر نیروی متخصص موجود در این فرودگاه ۵۵ تا ۶۰ درصد ظرفیت را جوابگو هستند.

امانی ادامه داد: فرودگاه بندرعباس از لحاظ اقتصادی سودده نیست و درآمد حاصل از فرودگاه تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه‌های جاری را پاسخگو است؛  به عنوان مثال در سال ۹۴ هزینه فرودگاه بندرعباس ۲‌۰ میلیارد تومان و در همین سال میزان درآمد حدود ۹ میلیارد تومان ثبت شد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره پروژههای تکمیل‌شده و در حال ساخت این فرودگاه گفت: ۸ پروژه در این فرودگاه در حال ساخت و همچنین در مرحله تکمیل قرار دارد. آپرون با مساحت ۴۰ هزار متر مربع و هزینه ۸۰ میلیارد ریال تکمیل شده، اما هنوز افتتاح نشده است؛ اما پروژه تغییر چیدمان ترمینال‌ها و نوسازی کانترها با مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع و هزینه ۲.۵ میلیارد ریال به طور کامل انجام شده است.

مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان به سومین پروژه فرودگاه بندرعباس اشاره کرد و گفت: ترمینال کارگو (بار) با مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع و هزینه‌کرد دو میلیارد ریال هم به طور کامل انجام شده و پروژه ساختمان تکنیکال بلاک در انتظار انتخاب مشاور ساختمان است.

به گفته امانی، پروژه نوسازی سیستم آب‌رسانی به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال هم به طور کامل انجام شده و ساخت باند دوم فرودگاه هم در فاز اول، شاهد پیشرفت ۸۰ درصدی است.

وی گفت: پروژه زهکشی باند هم در مرحله شروع مطالعات قرار دارد و بحث پاکسازی استریپ که در فاز اول نیازمند دو میلیارد ریال است، حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان ادامه داد: تنها پروژه‌ای که در این فرودگاه با مشارکت بخش‌خصوصی ساخته شده است، بخش VIP فرودگاه است که ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کد مطلب 3867341

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