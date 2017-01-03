محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۵۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۶ مورد منجر به عملیات شده، ۱۴ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۰۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده طی این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق درختان در بلوار انقلاب، ۲ مورد حریق لاستیک در میدان مفتح و امامزاده خضر و حریق ضایعات در بلوار بهشت بوده است.

وی گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک مدرس و نجات حیوانات در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.